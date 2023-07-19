2警趴在路中「底盤挖呀挖」！手拿罐罐求小貓快出來　暖心畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中市一名駕駛16日行經潭子區時，發現前方有小貓倒在路中，嚇得趕緊煞車，想要下車救援時，小貓突然鑽進車子底盤，讓駕駛不知所措。正好潭子所員警巡經，請所內同仁「支援罐罐」，2名員警趴在地上誘導，不料小貓沒被誘惑，反而越跑越進去，只好委請一旁車廠協助拆除底盤塑料，最終成功將小貓救出送醫。

▲台中2名員警趴在地上協助民眾找尋卡在底盤的貓咪，手裡還拿著罐頭誘導。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



大雅警分局潭子分駐所員警鄭傑夫、蔡易霖，16日17時許巡邏經過雅潭路時，發現一輛轎車停在快車道，以為是發生車禍，便趕緊上前了解，一問才得知，駕駛是發現有貓咪倒臥在路中，趕緊煞停後，想下車救援，不料貓咪疑似受到驚嚇，一下子跑進車輛右後輪框內側，駕駛才會不敢移動車輛，怕傷到貓咪。

員警了解後，得知獸醫要從西區出發，抵達現場可能要耗費1小時，眼見現場車流量大，趕緊請同仁帶著貓罐頭、肉泥趕赴現場，2名員警拿著罐罐趴臥在地上，希望能把貓咪誘導出來，不料小貓卻跑進底盤深處，員警見一旁有汽車美容廠，協調廠商幫忙，眾人趕緊將車推近廠內，由員工拆除底盤後，在底盤縫隙中找到小貓，完成救援。

潭子分駐所長張崑泰表示，警方在民眾有困難時會盡其所能給予關懷和協助，對於同仁能在勤務時積極瞭解民眾難處，主動疏導交通和協助將幼貓救出之舉，認真、積極表現表示肯定與嘉許；民眾如遇到事故需要通報服務，除撥打1999專線外，若與交通及治安有關之情形，亦可撥打110通知警方到場協助，期勉警民合作共同來維護治安及交通。