台南郊區鐵皮屋藏天九牌賭場　警摸黑攻堅逮33人

▲台南市警三分局於19日凌晨1時許摸黑攻堅，於安南區安中路4段320巷查獲職業天九牌賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局於19日凌晨1時許摸黑攻堅，於安南區安中路4段320巷查獲職業天九牌賭場，共計查獲主持人及賭客等33名，並查扣賭資及賭具一批，全案依賭博罪嫌送辦及社維法裁罰。

台南市警三分局持續執行「清源專案2.0」，針對「高風險場所」進行查訪時，發現安南區安中路4段巷弄內某一鐵皮屋，在深夜時段時常有多輛自小客車進出，因該處平時出入單純，研判疑似有從事不法情事，即加強該處所蒐證，並於19日凌晨0時50分許，見時機成熟，由三分局及保安警察大隊特殊任務編組警力，持台南地院核發之搜索票前往查緝。

警方攻堅查獲天九牌職業賭場，當場查扣賭資15000元、抽頭金3萬元、天九牌、骰子、投注夾子及監視器鏡頭等證物，並帶回賭場黃姓負責人、黃姓屋主及賭客共計33人；清查賭客身分及偵詢後依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦及賭客依社會秩序維護法裁罰。

市警三分局表示，流動性職業賭場為躲避查緝，經常藏匿在偏僻廠房或鐵皮屋等地方，且賭場易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，影響社會治安甚鉅；三分局對於轄內職業賭場持續展現取締決心，並落實「清源專案2.0」、「推動社區警政再出發」等作為，以提供社區居民一個安全、宜居的生活空間。