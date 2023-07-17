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台北橋機車瀑布「另個視角」畫面超衝擊！他直呼：99%的人很守法

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲「機車瀑布」的另一個視角。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「台北橋機車瀑布」相當有名，不但曾吸引外國遊客朝聖，還多次登上國際版面。台北大橋（俗稱台北橋）是連接雙北的重要橋樑，交通尖峰時段的機車密密麻麻，形同瀑布直瀉而下，進而有「機車瀑布」之稱，近日則有網友貼出一張照片，曝光「車瀑」的另個角度。

女網友6月29日在臉書社團「手機拍出好照片」中發文表示，當天從三重上台北橋的騎士應該都非常有感，機車一台接著一台，而她也在這車河、車瀑之中。

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貼文曝光後，吸引超過3000人按讚，底下網友紛紛討論道，「原來這是機車瀑布的上游」、「壯觀，只是最好別遇到」、「其實照得蠻有意境的，然後流下淚」、「這個證明了99%的人還是很守法的」、「難以置信的是，這麼多車裡面，每一台都這麼守法呢」、「這時候應該是要開放禁行機車道舒緩，要變通啊」。

▲「台北橋機車瀑布」相當有名。（資料照／記者李毓康攝）

原PO也在留言處透露，之前曾經有開放過旁邊的禁行機車道，「我有遇過，有警察引導往汽車道分流，但是這天卻沒有」。

此外，還有網友透露，「今天（指6月29日）上班時間的話，往台北方向開始下橋處，有一起2輛機車擦撞事故，救護車前往救助」。原PO後來也告訴《ETtoday新聞雲》記者，雖然塞車已成日常，但當天之所以會塞這麼長，主要還是因為前方有發生事故，「只要小小事故就會變這樣」。

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