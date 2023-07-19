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69歲聽損小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

記者李姿慧／台北報導

新北中和一名28歲女子6月27日過斑馬線，遭右轉計程車撞上，送醫搶救8天仍宣告不治，女子丈夫質疑小黃司機69歲且戴助聽器，質疑「交通部怎會讓這種人持續上路」。公路總局表示，計程車駕駛逾65歲每年體檢換照一次，該駕駛今年2月曾體檢且在助聽器輔助下聽力合格，該起事故初判是駕駛未依規定停讓導致。

因應高齡化社會，計程車職業駕駛年齡限制自民國99年從65歲放寬延至68歲，民國106年再自68歲延到70歲。根據公路總局規定，計程車駕駛逾60歲需要每年換照和體檢一次，體檢項目依據年齡增長更趨嚴格，其中68歲以上體檢項目增加失智症、白天嗜睡指數、睡眠品質、運動心電圖檢查、尿液、血液、生化檢驗等，目前超過60歲的計程車職業駕駛人數為6萬0582人。

▲▼ 新北中和一名女子過馬路時遭右轉的計程車駕駛撞上捲入車底，搶救8天宣告不治。（圖／蔡先生提供）

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▲新北中和一名女子過馬路時遭右轉的計程車駕駛撞上捲入車底，搶救8天宣告不治。（圖／蔡先生提供）

根據公路總局監理站調閱資料顯示，6月27日該起車禍肇事計程車駕駛今年2月10曾因換照體檢，體檢紀錄由醫生檢驗合格並簽證，今年2月18日板橋監理站審驗合格發照，根據體檢紀錄，該名駕駛自民國86年取得職業小型車駕照，聽力檢測都正常，今年才有配戴聽力輔助器，根據聽力檢測規定，可辨別音響即可。

公路總局監理組指出，從肇事影片看來，該起肇因是因為計程車駕駛沒有停讓斑馬線行人造成，與聽力無直接關係。

針對外界有要求對高齡計程車職業駕駛人管理加嚴聲浪，公路總局副局長張舜清則表示。高齡駕駛人管理有沒有需要調整，要經過詳細相關數據和研究，會持續關注。

張舜清指出，按照規定，一般駕駛身體發生問題，無法達到駕車條件，就要把駕照繳回，目前交通部已研擬處罰條例相關修法，未來會介接到衛福部相關單位，駕駛如果身體出現重大變化，包括視力嚴重衰退、癲癇、聽力障礙等，會透過介接取得個人身體健康資料後，監理機關將通知相關駕駛體檢和確認，若確實無法繼續使用駕照，會要求駕照繳回。

公路總局補充指出，目前跟身心障礙和醫療等相關單位開會並取得共識，未來將與衛福部和保險單位介接，將提供相關資料，將可知道駕駛人最新身體狀況，若體能有差異，會通知回來重新體檢確認是否適合駕駛，若不適合，會註銷駕照繳回；根據規劃，若身體出現癲癇、視覺障礙、聽力障礙、失智症、肢體障礙，將通知體檢，若3個月內沒有回來體檢，將公告註銷駕照。

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