　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

叛逃美軍長相曝光！越境進入北韓　媽媽錯愕：看不出來兒子會這樣

▲▼在南北韓邊境板門店的美軍,DMZ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲在南北韓邊境板門店巡視的美軍 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國23歲駐韓二等兵金恩（Travis King）18日越境進入北韓，目前傳已遭平壤當局拘留，而他的母親在美國接受媒體訪問時表示，對兒子的行為感到非常震驚，因為兩人幾天前才剛聯繫，金恩還告訴她，自己很快就會回到美國。

根據ABC報導，金恩住在威斯康辛州的母親蓋茲（Claudine Gates）表示，美國軍方已告訴她兒子越境進入北韓的消息，「我看不出他會做出這樣的事情，我只希望他能夠回家。」蓋茲說，最近一次和兒子聯繫是在幾天前，當時金恩說，自己很快就會回到德州布利斯堡（Fort Bliss）的基地。

雖然美軍通常會在服役人員死亡才通知近親，但金恩越境進入北韓情況特殊，無法確認他是否能夠返回，所以才會循例通知其家屬。

美方官員匿名透露，金恩被護送至機場海關之後，並沒有坐上飛機，而是轉身離開機場，並於18日下午加入兩韓邊境非軍事區（DMZ）板門店的旅行團，並且趁機越境。

►叛逃美兵曾因「襲擊罪」入獄2個月　獲釋一周越境闖入北韓
►美士兵越界闖北韓　美國防部長證實：參加旅行團叛逃
►美軍士兵詭異「哈哈哈」大笑後越界入北韓　同行者：以為在開玩笑

ET快訊
高雄冰店44人中毒　「她開第一槍」遭肉搜狂罵
獨／「列柯歧視言論」被館長公審！　女回應了
坤達出走《木曜4》？　經紀人回應了
北漂賺5萬存不到錢！　「回南部更絕望」全場戰翻
陳紫渝戀愛「男粉還支持嗎？」　PTT反應曝光
一餐4200！「全台最高Buffet」試吃心得曝光
杜蘇芮生成機率8成　專家曝「1關鍵」可能閃過台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前科累累！　叛逃北韓「美軍士兵」打人、踹警車

叛逃美軍長相曝光！越境進入北韓　媽媽錯愕：看不出來兒子會這樣

美直升機滅火墜毀　iPad恐淪肇禍元兇！卡駕駛艙凹槽害他撿不到

她愛上黑猩猩！每周與牠「隔窗親吻」　遭比利時動物園下驅逐令

俄羅斯擴軍新計畫！調高徵兵年齡上限5年　高級軍官70歲前可召回

叛逃美兵曾因「襲擊罪」入獄2個月　獲釋一周越境闖入北韓

照護40年！日81歲老翁狠殺重病妻　法官一番話讓他淚崩

地球變地獄！伊朗66度高溫達人類極限　德州連33天飆近38度

俄羅斯連2晚轟炸敖德薩！　烏東全區空襲警報狂響

佛州3歲孩開高球車撞死7歲童！　全美每年逾6500童遇「車禍」

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

前科累累！　叛逃北韓「美軍士兵」打人、踹警車

叛逃美軍長相曝光！越境進入北韓　媽媽錯愕：看不出來兒子會這樣

美直升機滅火墜毀　iPad恐淪肇禍元兇！卡駕駛艙凹槽害他撿不到

她愛上黑猩猩！每周與牠「隔窗親吻」　遭比利時動物園下驅逐令

俄羅斯擴軍新計畫！調高徵兵年齡上限5年　高級軍官70歲前可召回

叛逃美兵曾因「襲擊罪」入獄2個月　獲釋一周越境闖入北韓

照護40年！日81歲老翁狠殺重病妻　法官一番話讓他淚崩

地球變地獄！伊朗66度高溫達人類極限　德州連33天飆近38度

俄羅斯連2晚轟炸敖德薩！　烏東全區空襲警報狂響

佛州3歲孩開高球車撞死7歲童！　全美每年逾6500童遇「車禍」

2無聊男深夜猜拳「大冒險」！偷拆機車後照鏡　她見愛車傻眼

前科累累！　叛逃北韓「美軍士兵」打人、踹警車

杜蘇芮颱風將生成！氣象局曝最新預測3路徑　恐近台「高壓是關鍵」

百萬YTR賤葆「一個月沒更新」他急了！老粉曝近況：在跟妹子約會啦

「一開門就來」屏東男坐農會7hrs不走　內埔警出奇招奏效

午後1點來更便宜！爽玩水樂園整天「只要299元」　露鮪魚肚399元

郭台銘訪北農意在「辣個男人」！　想看韓國瑜建立的激勵制度

最新役男體位標準大公開！體檢吃胖閃兵退流行「報效國家才是真男人」

東京3間新開飯店！走路2分到車站、頂樓近看晴空塔　下樓就是淺草寺

喝1碗綠豆湯！40歲男醒來「手腳無力、口齒不清」… 醫嘆：中風了

國際熱門新聞

男救野生小鹿一命　遭公司開除

川普：台灣奪走美國半導體業工作　我們早該阻止他們

女刮刮樂中3千萬　「頭獎詛咒」害戶頭只剩9千

俄連2晚轟炸敖德薩　烏東全區空襲警報狂響

美軍士兵詭異「哈哈哈」大笑後越界入北韓

加州死亡谷飆53°C　遊客衝來打卡

全球最強護照新加坡擠下日本　台灣名列31

即／美國士兵突然「越境」進入北韓！

影片曝！巴西16歲正妹跟媽大吵醉倒馬路　遭輾斃

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

美軍士兵叛逃入北韓　傳返國受懲處途中開溜

美士兵越界進入北韓　美國防部長證實並表達關切

輝達推升科技股創新高　美股大漲366點

俄稱前線取得斬獲　警告黑海穀物持續出口

更多熱門

相關新聞

美直升機滅火墜毀　iPad恐淪肇禍元兇

美直升機滅火墜毀　iPad恐淪肇禍元兇

美國一架由民間公司經營的CH-47D「契努克」直升機，去年7月在愛達荷州萊姆哈伊縣北福克地區（North Fork）執行滅火任務時，飛機不慎墜毀河流，儘管2名機組人員獲救，最後卻仍回天乏術。美國國家運輸安全委員會（NTSB）最近公布一份詳細的初步報告，顯示直升機失事的原因，恐怕和iPad掉落在副駕駛座上有關。

俄羅斯擴軍新計畫　調高徵兵年齡上限5年

俄羅斯擴軍新計畫　調高徵兵年齡上限5年

不接受川普「搶工作說」　陳建仁：講的數字都錯

不接受川普「搶工作說」　陳建仁：講的數字都錯

叛逃美兵襲擊罪入獄　獲釋闖北韓

叛逃美兵襲擊罪入獄　獲釋闖北韓

照護40年！日老翁狠殺妻　法官一番話讓他淚崩

照護40年！日老翁狠殺妻　法官一番話讓他淚崩

關鍵字：

南韓北韓板門店DMZ美國美軍軍武國際軍武北美要聞日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

王大陸蔡卓宜爆分手「現蹤台北」！她被拍大街崩潰快哭

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面