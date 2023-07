叛逃美軍長相曝光！越境進入北韓　媽媽錯愕：看不出來兒子會這樣

▲在南北韓邊境板門店巡視的美軍 。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國23歲駐韓二等兵金恩(Travis King)18日越境進入北韓,目前傳已遭平壤當局拘留,而他的母親在美國接受媒體訪問時表示,對兒子的行為感到非常震驚,因為兩人幾天前才剛聯繫,金恩還告訴她,自己很快就會回到美國。

WISN 12 News has learned a U.S. soldier detained in North Korea has a Racine connection.

His mother, Claudine Gates of Racine, told ABC News the Army told her on Tuesday her son had crossed into North Korea. pic.twitter.com/lNZm9Q6zeg