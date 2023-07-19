叛逃美軍長相曝光！越境進入北韓　媽媽錯愕：看不出來兒子會這樣

▲在南北韓邊境板門店巡視的美軍 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國23歲駐韓二等兵金恩（Travis King）18日越境進入北韓，目前傳已遭平壤當局拘留，而他的母親在美國接受媒體訪問時表示，對兒子的行為感到非常震驚，因為兩人幾天前才剛聯繫，金恩還告訴她，自己很快就會回到美國。

WISN 12 News has learned a U.S. soldier detained in North Korea has a Racine connection.

His mother, Claudine Gates of Racine, told ABC News the Army told her on Tuesday her son had crossed into North Korea. pic.twitter.com/lNZm9Q6zeg — Kendall Keys (@KendallKeysTV) July 18, 2023

根據ABC報導，金恩住在威斯康辛州的母親蓋茲（Claudine Gates）表示，美國軍方已告訴她兒子越境進入北韓的消息，「我看不出他會做出這樣的事情，我只希望他能夠回家。」蓋茲說，最近一次和兒子聯繫是在幾天前，當時金恩說，自己很快就會回到德州布利斯堡（Fort Bliss）的基地。

雖然美軍通常會在服役人員死亡才通知近親，但金恩越境進入北韓情況特殊，無法確認他是否能夠返回，所以才會循例通知其家屬。

美方官員匿名透露，金恩被護送至機場海關之後，並沒有坐上飛機，而是轉身離開機場，並於18日下午加入兩韓邊境非軍事區（DMZ）板門店的旅行團，並且趁機越境。

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