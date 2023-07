美軍士兵遊覽時突越界入北韓　同行者：以為在開玩笑

▲一名具有軍人身分的美國公民,18日下午越過板門店,進入北韓。(圖/路透)

文/中央社

一名美國遊客今天未經允許即越過兩韓邊界,可能已遭北韓拘押,美方官員證實此人是美軍士兵。同團遊客說他大叫「哈哈哈」後拔腿就跑,等到他沒回頭,大家才發現事情不對勁。

路透社報導,這名美國遊客參加遊覽行程,前往板門店共同警備區域(Joint Security Area)時越界進入北韓。這處位於兩韓非軍事區的邊界村落有兩韓軍人站崗。

南韓「東亞日報」引述南韓軍方報導,稱這名遊客是美國陸軍二等兵金恩(Travis King)。

兩名美國官員匿名向路透社證實,有一名美國士兵跨越兩韓邊界進入北韓,其中一名官員說,據信這名士兵遭到北韓拘押,此外兩人並未提供進一步資訊。

聯合國盟軍指揮部(United Nations Command)推文說:「一位美國人參加共同警備區域導覽行程時,未經許可越過軍事分界線(Military Demarcation Line),進入朝鮮民主主義人民共和國(即北韓)境內。」

「我們認為這個美國人目前遭到北韓方面拘押,正與北韓人民軍接洽以解決這次事件。」

南韓國防部表示尚無相關消息。

A U.S. National on a JSA orientation tour crossed, without authorization, the Military Demarcation Line into the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). We believe he is currently in DPRK custody and are working with our KPA counterparts to resolve this incident. pic.twitter.com/a6amvnJTuY