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獨／新北OL搭列車「腿遭跳蚤狠咬14包」慘照曝　批高鐵態度傲慢

▲▼新北OL楊小姐搭乘高鐵被跳蚤咬。（左/高鐵官網，右圖／楊小姐提供）

▲新北OL楊小姐搭乘高鐵被跳蚤咬。（左/高鐵官網，右圖／楊小姐提供）

記者戴上容／新北報導

新北市一名楊小姐4月份搭乘高鐵從高雄北上到板橋，返程行經台中時，右腿異常痛癢，她第一時間有向站務人員反映，返家後經醫生診斷被跳蚤咬14包，引發皮膚炎且恐會留疤，楊女花了2個月才向高鐵聯繫溝通上，痛批高鐵很高傲；高鐵公司則承諾會加強清消。

《ETtoday新聞雲》接獲投訴，在新北擔任上班族的楊小姐，4月底時從高雄辦完事，搭乘高鐵北上返家，乘坐普通車廂，行經台中站時，她覺得右腿異常又癢又痛，第一時間即向站務人員反映。

▼新北OL楊小姐搭乘高鐵被跳蚤咬。（圖／楊小姐提供）

▲▼新北OL楊小姐搭乘高鐵被跳蚤咬。（左/高鐵官網，右圖／楊小姐提供）

▲▼新北OL楊小姐搭乘高鐵被跳蚤咬。（左/高鐵官網，右圖／楊小姐提供）

楊小姐表示，她沒有養任何毛小孩，出入地方也少有戶外，幾乎不可能碰上跳蚤，她那天搭乘高鐵後返家後一看，發現右大腿有14個又紅又腫的蟲咬痕跡，這些咬傷，讓她夜不能寐，工作、精神都大受影響，後經台大醫院就診，醫生確認是跳蚤咬傷，並說因為每個人體質不同，恐有留疤疑慮。

「高鐵處理態度傲慢、無理又僵化！且不近人情」楊女痛訴，她投訴給高鐵，希望不要有下個受害人，然而幾經繁瑣的2個月才成功轉達，高鐵客服中心整個流程過於繁雜，未能及時解決顧客困擾，高鐵的衛生堪憂，普通對號座車廂內竟然有跳蚤，有攜帶寵物的乘客應該進行分流，高鐵管理令人匪夷所思。　

▼新北OL楊小姐醫院診斷證明書。（圖／楊小姐提供）

▲▼新北OL楊小姐搭乘高鐵被跳蚤咬。（左/高鐵官網，右圖／楊小姐提供）

▼新北OL楊小姐與高鐵調解紀錄。（圖／楊小姐提供）

▲▼新北OL楊小姐搭乘高鐵被跳蚤咬。（左/高鐵官網，右圖／楊小姐提供）

台灣高鐵公共事務處媒體關係部經理王平宇表示，有關所詢旅客申訴案件，台灣高鐵公司已透過顧客服務及外部調解程序積極與該旅客溝通，惟雙方無法達成共識。

高鐵列車除每次抵達端點站即進行全車清潔作業外，另於每日收班後亦將再次進行清潔消毒，並於每月定期進行列車病蟲害消毒作業。此外，若接獲旅客反應發現病蟲時，則另行安排該列車於當日收班後立即進行重點清消。

欣富鴻清潔公司老闆林孟鴻補充，跳蚤喜歡生長溫度較高、毛茸茸的環境，高鐵上若有跳蚤，最有可能生存在座椅上，跳蚤生命力頑強，根治方法只能加強清消；他建議，一發現跳蚤痕跡，最少要連續3天用跳蚤藥水清消，短時間內2次以上清消，才有辦法去除跳蚤。

▼台灣高鐵。（圖／翻攝自台灣高鐵臉書官網）

▲▼新北OL楊小姐搭乘高鐵被跳蚤咬。（左/高鐵官網，右圖／楊小姐提供）
 

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