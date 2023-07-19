　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯連2晚轟炸敖德薩！　烏東全區空襲警報狂響

▲俄羅斯連續2晚轟炸敖德薩（Odessa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯連續2晚轟炸敖德薩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯周一（17日）宣布退出《黑海穀物協議》後，連續2晚轟炸烏克蘭東南重要港市敖德薩。最近一次轟炸是在今（19日）凌晨，敖德薩當局表示，烏克蘭防空系統於凌晨發射防空砲火。

路透社報導，俄羅斯17日退出聯合國與土耳其協助達成的《黑海穀物協議》，該協議旨在確保烏克蘭糧食能透過港口出口至世界各地，以及運往貧窮國家，但俄羅斯退出後，即引發全球糧食價格危機的憂慮。

俄羅斯18日轟炸敖德薩，19日凌晨再度發動轟炸。敖德薩軍事行政長官基珀（Oleh Kiper）在Telegram上提醒居民，「不要靠近窗戶，不要拍攝或散布防空部隊的位置。」烏克蘭東部所有地區在今0時之後全部響起空襲警報。

▲俄羅斯連續2晚轟炸敖德薩（Odessa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲民宅、工廠與倉庫都被炸。（圖／達志影像／美聯社）

在東北其他戰線上，莫斯科與基輔當局釋出的戰報消息則是天差地遠。烏軍宣布展開東線與南線的反攻至今已6周，俄軍除在東南地區防守外，在東北部也集結了大軍對哈爾科夫等地展開攻擊。莫斯科當局稱，「烏克蘭的反攻失敗了」。

俄羅斯國防部發言人表示，俄軍在哈爾科夫州庫皮楊斯克地區已經推進了約2公里；然而烏克蘭副國防部長馬利亞爾（Hanna Maliar）則稱，該地區的主動權已重新回到烏克蘭手裡。

馬利亞爾表示，烏軍在東部巴赫姆特（Bakhmut）附近地區，取得了最新進展，重新奪回久戰之後於5月被俄軍占領的小鎮。

ET快訊
魏德聖資產被查封！　郭台強因1張本票翻臉
快訊／俄羅斯連2晚轟炸敖德薩！　烏東全區空襲警報狂響
快訊／海盜2.85億台幣簽火球男狀元　打破大聯盟紀錄
《全明星3》男星深夜煲愛全被拍　半小時菸蒂丟樓下3次
女友沒穿內褲「真空下樓」拿外送被狂轟：離譜！　2派人戰翻
「最美里長」密戀帥員警半年！　理想型曝光
快訊／曾來台出賽！　日本28歲阪神球星腦瘤離世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯連2晚轟炸敖德薩！　烏東全區空襲警報狂響

佛州3歲孩開高球車撞死7歲童！　全美每年逾6500童遇「車禍」

全球糧食價格恐失控！　澤倫斯基：俄退出穀物協議只會受更多批評

輝達推升科技股創新高　美股大漲366點

川普接獲通知列國會暴動案「調查對象」　自稱恐遭起訴

印尼三寶瓏火車撞上大卡車爆炸　1乘客受傷

美遲未宣布對台軍援　亞太助卿重申：動用一切履行義務

美士兵越界闖北韓　美國防部長證實：參加旅行團叛逃

恐怖影片！巴西16歲正妹跟媽大吵「醉倒馬路」　遭飛車輾斃

北韓凌晨再射彈！　美國防部證實駐韓美軍闖北韓

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

俄羅斯連2晚轟炸敖德薩！　烏東全區空襲警報狂響

佛州3歲孩開高球車撞死7歲童！　全美每年逾6500童遇「車禍」

全球糧食價格恐失控！　澤倫斯基：俄退出穀物協議只會受更多批評

輝達推升科技股創新高　美股大漲366點

川普接獲通知列國會暴動案「調查對象」　自稱恐遭起訴

印尼三寶瓏火車撞上大卡車爆炸　1乘客受傷

美遲未宣布對台軍援　亞太助卿重申：動用一切履行義務

美士兵越界闖北韓　美國防部長證實：參加旅行團叛逃

恐怖影片！巴西16歲正妹跟媽大吵「醉倒馬路」　遭飛車輾斃

北韓凌晨再射彈！　美國防部證實駐韓美軍闖北韓

女實習生控20歲遭國片攝影師性侵！本尊18張鐵證反擊　她求約：想見你

北部人才缺口大！　「2原因」中南部缺工上升4個百分點

暑期打詐不停歇　南警埋伏查獲白牌車取簿手

TOYOTA「全新旗艦休旅」今年見！油電新引擎搭上超豪華空間

杜蘇芮將生成　最新各國路徑曝

菱傳媒2024民調　柯文哲支持度下跌「女性掉最多」

微軟AI商品關鍵公告　帶動股價創歷史新高

AI瘋漲！專家示警：見好就收　卡位年底消費旺季受惠股

郭台強吃定魏德聖　揭巧奪《賽德克》3部曲

市川猿之助認罪「對雙親加工自殺」！律師抓2關鍵「緩刑免入獄」

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

國際熱門新聞

男救野生小鹿一命　遭公司開除

美軍士兵詭異「哈哈哈」大笑後越界入北韓

加州死亡谷飆53°C　遊客衝來打卡

女刮刮樂中3千萬　「頭獎詛咒」害戶頭只剩9千

全球最強護照新加坡擠下日本　台灣名列31

即／美國士兵突然「越境」進入北韓！

川普：台灣奪走美國半導體業工作　我們早該阻止他們

影片曝！巴西16歲正妹跟媽大吵醉倒馬路　遭輾斃

美軍士兵叛逃入北韓　傳返國受懲處途中開溜

俄連2晚轟炸敖德薩　烏東全區空襲警報狂響

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

輝達推升科技股創新高　美股大漲366點

美士兵越界進入北韓　美國防部長證實並表達關切

俄稱前線取得斬獲　警告黑海穀物持續出口

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基：俄退出穀物協議只會受更多批評

澤倫斯基：俄退出穀物協議只會受更多批評

俄羅斯與烏克蘭於去年7月簽訂黑海穀物協議，但本周一（17日）到期後，俄羅斯不僅宣布「除非滿足需求，否則不再續約」，更報復性攻擊烏克蘭敖德薩港口。對此，烏國總統澤倫斯基警告，俄羅斯的退出只會招致世界更多的批評而已。

俄稱前線取得斬獲　警告黑海穀物持續出口

俄稱前線取得斬獲　警告黑海穀物持續出口

俄退《黑海穀物協議》　懶人包一次看

俄退《黑海穀物協議》　懶人包一次看

俄射飛彈無人機報復　敖德薩基礎設施被毀

俄射飛彈無人機報復　敖德薩基礎設施被毀

澤倫斯基：沒俄羅斯黑海穀物協議也可運作

澤倫斯基：沒俄羅斯黑海穀物協議也可運作

關鍵字：

俄羅斯敖德薩俄烏戰爭烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

「最美里長」密戀帥員警半年！

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

小紅老師提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」　恐嚇私訊曝光！

熊熊結婚罕提「老天收走我一個妹妹」

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面