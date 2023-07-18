　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄國退出《黑海穀物協議》　糧價影響懶人包一次看

▲▼俄羅斯決定中止《黑海穀物協議》，恐對全球糧價產生影響。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯決定中止《黑海穀物協議》，恐對全球糧價產生影響。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

允許烏克蘭透過黑海出口穀物的協議，在俄羅斯拒絕延長情況下，已於格林威治時間17日21時（台灣時間18日上午5時）過期。

這起聯合國和土耳其去年7月斡旋的協議，使得原本在俄烏戰爭下出口受阻的烏克蘭穀物得以安全外銷，進而達到緩和全球糧食危機的目的。以下是路透社有關這起協議的彙整分析：

　＊穀物協議有多重要？出口哪些東西？

烏克蘭是穀物和含油種子的主要生產國，俄烏戰爭之前，烏克蘭每年出口約2500萬至3000萬噸的玉米，其中大多是透過黑海出口，小麥出口則有1600萬至2100萬噸。

俄烏戰爭爆發導致出口中斷，使得全球糧食價格創下歷史新高。這項協議於戰爭爆發約5個月後的2022年7月達成，有助於壓低價格並緩解全球糧食危機。

根據建立安全運輸通道的這項協議，烏克蘭已出口3290萬噸的農產品，包括1690萬噸玉米和890萬噸小麥。鑒於協議僅納入3個港口，因此透過黑海運輸穀物的能力也有所限制。

　＊這對世界糧食計劃署有何影響？

烏克蘭穀物協議也有一個直接的用途：聯合國世界糧食計劃署（WFP）利用這條通道，運輸了72萬5200噸或整體2.2%的供給，作為用於衣索比亞、索馬利亞和葉門等國的援助。

世界糧食計劃署每年購買數百萬噸的糧食商品，其中約75%是穀物。以2021年來說，這個機構採購總量達到440萬噸，其中烏克蘭為最大來源，占整體的20%。

鑒於大部分糧食都運往非洲以及葉門等西亞國家，世界糧食計劃署傾向從東歐採購大部分的物資，因為東歐與上述幾個目的地的距離，比北美或南美的主要生產國要近一些。

世界糧食計劃署已透過協議提供的路徑，運輸了72萬5200公噸的穀物。世界糧食計劃署已因資金短缺而不得不減少它在部分國家的活動，如今俄國退出穀物協議，這個機構恐被迫另尋出路，並可能得付出更高的成本。

　＊俄羅斯為何拒延長協議？

俄羅斯一再表示沒有延長協議的理由。俄方表示，消弭俄國食品和化肥出口障礙的承諾，迄今尚未兌現。

莫斯科當局的要求包括讓俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）與「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統重新連線。

其他要求包括恢復農業機械及零部件的供應、取消保險和再保險的限制、恢復陶里亞蒂-敖德薩（Togliatti-Odesa）氨管道，並解封俄國食品和化肥出口業者的資產與戶頭。

　＊糧食價格會再度上漲嗎？

在俄羅斯確定暫停參與這項協議之前，穀物和含油種子的價格已經開始上漲。價格一漲將導致未來幾個月的麵包、麵類等主食價格跟著走高。

不過目前情況比俄烏戰爭最初幾個月要好，主要是因為巴西、俄羅斯等其他生產國的穀物供應有所增加。

但話說回來，目前全球的糧食危機並未解除。世界糧食計劃署上個月表示，在緊急事件一波未平一波又起情況下，產生了70多年來最大也最複雜的飢餓及人道危機。

世界糧食計劃署在年度報告中說，2022年間，有破紀錄的3.49億人口經歷急性飢餓，有77.2萬人處於饑荒邊緣。

　＊協議暫停就不能出口穀物了嗎？

直到去年7月達成協議之前，烏克蘭的港口一直被封鎖。目前雖不清楚現在俄國退出協議之後是否可以運輸穀物，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，協議仍須持續下去，即便沒有俄羅斯參與也可運作。

進入黑海地區所收取的戰爭風險保險費將上漲，因此在沒有俄羅斯同意的情況下，船東可能不願意允許船隻進入戰區。

保險業消息人士表示，投保作業可能很快就會出現改變。船隻的戰爭險保單需要每7天更新一次，費用高達數千美元。

　＊烏克蘭糧食輸出能否借道歐盟？

自俄烏衝突爆發以來，烏克蘭即一直透過東歐各國出口大量的糧食。然而，這條路線存在許多物流挑戰，包括不同的鐵軌軌距。

另一個問題是，烏克蘭糧食經由歐盟東部流通，引發當地農民不滿。他們表示，一來當地供應遭破壞，二來工廠會收購烏國糧食，吞到自家農作物的市場。

有鑑於此，歐洲聯盟已允許保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克這5國可在國內禁售烏克蘭的小麥、玉米、油菜籽和葵花籽，但可以讓這些農作物過境出口至他處。以目前情況來說，這項措施將於9月中旬逐步取消。

由於歐盟東部地區今夏的收成預計會增加，羅馬尼亞康士坦塔（Constanta）等主要港口預料將難以消化即將到來的穀物量，進而引發塞港和運輸延誤的情況。

ET快訊
全台第一家「生活工場」吹熄燈號！　時間點曝光
殘忍片曝光！獒犬突攻擊小白狗　牠直腸遭咬破慘死
快訊／美國人突「越境」進入北韓！
警示燈亮！她仍按機械車位「壓毀鄰居愛車」
快訊／單車男遭大貨車「輾爆頭顱」 　當場死亡
快訊／再增10人！高雄44人吃冰中毒　ICU男童病況曝
快訊／《木曜4》老闆道歉了！
遭控騙9億房產　行天宮回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

靠乾爹不想苦幹！大馬名牌妹開超跑住豪宅　嬌喊：愛情可用錢買到

快訊／美國士兵突「越境」進入北韓！　聯合國：正和北韓軍方接洽

2個男人都要！她泰國祕婚又嫁大馬尪　白天過境幽會晚上回家陪睡

俄國退出《黑海穀物協議》　糧價影響懶人包一次看

俄報復大橋被炸！狂射飛彈、無人機猛攻　敖德薩基礎設施被毀

女買刮刮樂爽中3千萬獎金　「頭獎詛咒發威」1年後戶頭只剩9千元

夏天到啦！紐約男瘋「陰莖注射」　泌尿醫曝：30萬療程可增長3公分

42年來首次！美「戰略核潛艦」肯塔基號停靠釜山　展現核威懾承諾

東京街頭傳中國辣妹「踹警察」　拳打腳踢25秒片曝！拍攝者也被打

客機飛一半逃生梯掉下來！砸毀民宅　降落才知事情大條

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

跳蛛在手上突遇蒼蠅出沒　飼主趕走後飛回慘被咬住

靠乾爹不想苦幹！大馬名牌妹開超跑住豪宅　嬌喊：愛情可用錢買到

快訊／美國士兵突「越境」進入北韓！　聯合國：正和北韓軍方接洽

2個男人都要！她泰國祕婚又嫁大馬尪　白天過境幽會晚上回家陪睡

俄國退出《黑海穀物協議》　糧價影響懶人包一次看

俄報復大橋被炸！狂射飛彈、無人機猛攻　敖德薩基礎設施被毀

女買刮刮樂爽中3千萬獎金　「頭獎詛咒發威」1年後戶頭只剩9千元

夏天到啦！紐約男瘋「陰莖注射」　泌尿醫曝：30萬療程可增長3公分

42年來首次！美「戰略核潛艦」肯塔基號停靠釜山　展現核威懾承諾

東京街頭傳中國辣妹「踹警察」　拳打腳踢25秒片曝！拍攝者也被打

客機飛一半逃生梯掉下來！砸毀民宅　降落才知事情大條

未成年嚴禁師生戀！教育部：成年者「利用權勢也不行」

吻戲惹怒男友！真人版「小美人魚」被嗆婊子　粉絲看歌詞嚇傻：快逃

AI股續飆漲　緯創、緯穎短線漲幅逾3成並列21檔注意股

靠乾爹不想苦幹！大馬名牌妹開超跑住豪宅　嬌喊：愛情可用錢買到

元智金融素養培育營　透過桌遊提升金融素養及財商

湖人休賽季網羅布魯克斯失利　沒有足夠薪資空間成主因

和家馨突爆已拿掉子宮　老公心疼「每次月經大出血」像活死人

加碼活動！　青埔水生公園Xpark七夕星光限定場公開

17歲少女醉倒友人家慘遭強襲！她驚醒哭喊：不要　噁狼下場曝

分享地方回饋及社區關懷經驗　林聰明沙鍋魚頭執行長桃園開講

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

國際熱門新聞

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

川普：台灣奪走美國半導體業工作　我們早該阻止他們

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

媽請來脫衣舞孃替18歲兒慶生　巨乳晃動羞爆

俄國宣布　中止「黑海穀物協議」

最後1人尋獲　南韓隧道增至14死

4歲孩沒見過爸　妻收老公親密照心痛離婚

全球十大美食機場　桃園機場第3名

男救野生小鹿一命　遭公司開除

俄羅斯集結逾10萬大軍　對烏克蘭東北部發動攻勢

第一代iPhone拍賣飆590萬元　16年翻漲317倍

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

即／美國人突然「越境」進入北韓！

更多熱門

相關新聞

俄射飛彈無人機報復　敖德薩基礎設施被毀

俄射飛彈無人機報復　敖德薩基礎設施被毀

俄羅斯連接克里米亞半島及卡斯洛達地區（Krasnodar）的克里米亞大橋，在17日凌晨發生爆炸後損毀，氣得俄羅斯當局誓言進行報復。烏克蘭18日指控俄羅斯連夜對烏克蘭東部和南部分別發動了飛彈與無人機攻擊，造成黑海港口城市敖德薩（Odesa）的基礎設施損壞。

澤倫斯基：沒俄羅斯黑海穀物協議也可運作

澤倫斯基：沒俄羅斯黑海穀物協議也可運作

俄證實：克里米亞大橋1車道已恢復通行

俄證實：克里米亞大橋1車道已恢復通行

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

克里米亞大橋被炸　俄羅斯「斷絕西方」引關注

克里米亞大橋被炸　俄羅斯「斷絕西方」引關注

關鍵字：

國際焦點俄烏戰爭俄羅斯黑海穀物協議

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

小紅老師提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」　恐嚇私訊曝光！

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面