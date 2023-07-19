超商吹復古風？他見店員送「童年神物」秒現回憶：小時候的最愛

▲為吸引顧客消費，超商經常推出各式集點活動。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

超商過去曾推出集點送「Hello Kitty磁鐵」活動，當時家家戶戶的冰箱上，貼滿不同款式的Kitty磁鐵，是不少人的童年回憶。對此，有網友發現，最近不僅思樂冰、國民便當又開始陸續上架，甚至超商也推出送磁鐵活動，讓他相當驚訝「完全就是小時收集的回憶」。貼文一出，引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，他近日和朋友到小七避暑，買了2瓶飲料本來只想要玩抽抽樂，不料店員卻說「再加10塊錢就可以拿到史奴比磁鐵」，讓他聽了馬上心動「一開始聽到店員講送磁鐵還有點驚訝，完全就是小時收集的回憶」。

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▲原PO發現，超商近日推出送磁鐵活動。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，以前跟家人很瘋狂蒐集史努比卡套跟磁鐵，當時甚至會拜託同學去換特定款式，如今再看到超商推出換磁鐵活動，「很多回憶都跑出來了」。另外他也發現，除了史奴比磁鐵，最近還有思樂冰、國民便當等經典商品回歸，就連時尚、美妝也開始流行Y2K，讓他不禁好奇「難道這股流行現在也吹到小七超商了嗎？」

貼文一出，馬上勾出不少網友回憶，紛紛留言「懷念啊啊啊」、「回憶殺欸，不過現在磁鐵變好大顆喔」、「現在懷舊風當道」、「可能7-11繞了一圈又回到傳統的行銷方法？」、「國小的時候姊姊很愛磁鐵，我都會被強迫消費」、「磁鐵真的是小時候最喜歡的，我們全家都很瘋狂的搜集，但現在都不知道跑去哪了」。