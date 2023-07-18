愛恨椒芝麵涼麵版、吹風滷味都有！　「雙月食品社」超商就能吃到

▲雙月食品社人氣美食超商就能吃到 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新品報到！有超商再度找來連5年榮獲米其林必比登推薦的的在地美食餐廳「雙月食品社」合作，聯手推出全新4款獨家限定美食，不僅有涼麵、滷味等鮮食，還有仙草、愛玉凍等消暑聖品，即日起於全門市正式開吃。

「全家X雙月食品社」再度聯手出擊推出4款最新美食，首推雙月招牌「愛恨椒芝麵」直接變身涼麵版「愛恨椒芝涼拌麵」，使用其經典椒芝醬搭配南僑讚岐烏龍麵，再放進小黃瓜、紅蘿蔔等食材，打造辛香椒麻、香濃麻醬的罪惡滋味，再來是雙月必點「吹風滷味」也吃得到了，以雞湯基底加上黃金比例特調醬汁滷製多達5種食材，口感鹹香帶辣，當宵夜吃最過癮；除外還有2款懷舊甜點包括「雙月嫩仙草凍」、「雙月檸檬愛玉凍」等吃，即日起正式上市，通通不能放過。

▲萊爾富推親民特重級涼麵。

另，為迎接炎炎夏日，萊爾富也於Hi-Life VIP APP整買零取推出「特重級涼麵系列任5件290元」優惠，即日起至7月25日限定開跑，換算下來單件只要58元就能吃到，可任選商品包含特重級原味麻醬涼麵、特重級辣味麻醬涼麵，且特重級涼麵較一般正常尺寸涼麵麵體增量100g，省荷包還能吃得飽。