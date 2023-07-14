有西西里氣泡美式、靜岡抹茶拿鐵！　超商「7大品項買1送1」只有3天

▲超商限時3天7大品項買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！有超商即日起限時3天於全門市祭出「7大品項買1送1」限定優惠，包括超消暑的冰西西里氣泡美式、靜岡抹茶拿鐵、紅豆牛奶糖雪糕等通通有，且不限購買數量，把握機會來囤。

全家每周限定「康康五」活動開跑了，即日起至7月16日連3天於全門市祭出「7大品項買1送1」，優惠品項包括「Let’s Café特大杯冰西西里氣泡美式」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冷熱不限）」、「FMC野莓美姬飲」、「FMC水沏玄米茶」、「茶尋味新日式綠茶」、「茶尋味臺灣春茶」及「森永紅豆牛奶糖雪糕」等通通可享有買1送1優惠，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯，提醒消費者要多加注意。

其中，「FMC野莓美姬飲」、「FMC水沏玄米茶」、「茶尋味新日式綠茶」、「茶尋味臺灣春茶」及「森永紅豆牛奶糖雪糕」也開放於隨買跨店取購買，同品牌可任選買1送1，每人購買數量有限制。

▲7-11於OPEN POINT祭出一系列咖啡飲品優惠。

另，7-11即日起至7月16日也於OPEN POINT行動隨時取祭出「全鄉全店 全天服務」咖啡飲品優惠，優惠品項有「濃萃美式買11送11」、「濃萃拿鐵買11送7」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選18杯711元」、「CITY TEA經典純奶茶／四季春純奶青任選22杯711元」、「CITY PRIMA大杯精品美式／大杯精品拿鐵任選10杯711元」，數量有限、售完為止。