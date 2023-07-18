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蔡正元一張照片網瘋傳「美國航母現蹤台灣」！地點證實：在峇里島

▲▼蔡正元日前曬出與航空母艦的合照，許多人誤認航空母艦在台灣的海域出沒。（圖／翻攝蔡正元臉書）

▲蔡正元日前曬出與航空母艦的合照，許多人誤認航空母艦在台灣的海域出沒。（圖／翻攝蔡正元臉書）

記者柯振中／綜合報導

國民黨前立委蔡正元近日張貼與美國航空母艦合影的照片，意外在網路上引發討論，許多人為此感到好奇，是不是航母在台灣海域出沒。對此，「事實查核中心」調查後給出回應，其實這些照片、影片是在印尼峇里島所拍攝，而非在台灣附近海域出沒。

蔡正元近日在臉書上張貼了許多照片，當時他背向大海，海面上則有一艘航空母艦，照片的註解則是「與航空母艦同框」。

時隔一天以後，蔡正元再度張貼了一段影片，指稱美國航空母艦再度現蹤，「似乎在海岸附近繞圈子，忽遠忽近在演習什麼項目。」

▲▼蔡正元日前曬出與航空母艦的合照，許多人誤認航空母艦在台灣的海域出沒。（圖／翻攝蔡正元臉書）

▲蔡正元日前曬出與航空母艦的合照，許多人誤認航空母艦在台灣的海域出沒。（圖／翻攝蔡正元臉書）

接連的照片、影片在網路上引發討論，更有民眾感到好奇，不曉得美國航空母艦出沒的海域，是不是在台灣的海域附近，這些消息也受到媒體報導。

不過，「事實查核中心」調查後發現，雖然影片當中的航空母艦清晰可見，但蔡正元17日晚間也在YouTube頻道上傳了影片，且以「美國航母現蹤峇里島」為標題，證明了拍攝地點並非台灣的海域。

此外，「事實查核中心」經過進一步核實，在蔡正元照片、影片當中出現的航空母艦為雷根號（CVN 76），而雷根號16日時的動態，則是在峇里島進行預定訪問，美國航空母艦疑似在台灣海域停留是錯誤的內容。

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