獨／藝人陳志強酒駕慘了　「起步5秒被攔」判刑2月...罰6萬換免囚

記者劉昌松／台北報導

藝人陳志強昨天在臉書自爆因酒駕遭警察攔檢移送，「身為公眾人物的我，做了最不好的示範，非常抱歉！」根據警方攔查紀錄，陳志強被查獲的原因是安全帽沒扣好，而他因為被酒測值高達0.45mg/L，經檢察官聲請簡易判決處刑後，台北地院日前已依公共危嫌罪，判陳志強徒刑2月，如易科罰金，代價是6萬元。

陳志強6日在臉書上透露，他5月20日晚上收工後，騎車想買晚餐，但繞一圈發現餐廳幾乎都打烊了，原本想乾脆回家煮泡麵，結果突然發現原來住家附近有間「居酒屋」還營業著，當下決定進去吃一碗炒烏龍。進店內後，老闆熱情招待了生啤酒，他心想離家只有1分鐘的距離，走路都能到家，「喝點啤酒沒關係」。結果離開居酒屋後，熟練地坐上摩托車，結果才起步5秒，就遇到警察攔下臨檢。

▲陳志強自爆酒駕被攔檢，並坦承錯誤示範，法院最終判刑可易科法金6萬元。（圖／翻攝自陳志強臉書）

根據判決書，陳志強是在2023年5月19日深夜11點左右，在台北市大安區敦化南路某居酒屋喝啤酒，隔天(20日)0點左右，從居酒屋普通重型機車上路，在1時10分時，遭警察攔停實施酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.45毫克，因此被依公共危險罪移送法辦。

據了解，當時警方是因為發現陳志強的安全帽沒有扣好，所以將他攔下，而陳志強自始至終也十分配合檢警調查，坦承的確是剛喝了酒就騎車，經檢察官聲請簡易判決處刑，法官考量酒駕行為漠視公眾生命財產安全，誠屬不該，但陳志強犯後坦承犯行，態度尚屬非劣，且無前科，素行尚佳，並未因此肇事等情狀，判處徒刑2個月，且可以1天1千元代價易科罰金。