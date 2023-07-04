禾馨婦產科前營運長林思宏酒駕判3月　緩刑條件曝光

記者黃宥寧／台北報導

禾馨醫療集團前營運長林思宏今年4月於信義區某餐酒館飲酒後，無視政府三申五令宣導，酒駕上路遭警攔查，警因聞到酒氣進行酒測，其數值高達0.62g/ml，被依法送辦。士林地院依公共危險罪，處有期徒刑3月，可易科罰金、緩刑2年，緩刑期間付保護管束且6個月內須支付公庫20萬並向指定機關提供30小時義務勞務。

今年4月10日凌晨，林思宏在北市信義區松壽路「IMAGE INHOUSE餐酒館」飲酒後，竟駕駛車輛上路，凌晨2時52分行經麥帥二橋下遭警攔查，警因聞到酒氣進行酒測，發現數值超標達0.62g/ml，並依現行犯移送法辦。

警詢、偵查時，林坦承酒駕，檢方根據酒精測定記錄表、警方舉發違反道路交通管理事件通知單、車輛詳細資料表等，以駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，向法院聲請簡易判決處刑。

▲禾馨醫療集團婦產科醫師林思宏酒駕遭判刑。（資料圖／記者黃哲民攝）

法官審酌林明知酒精成分對人的意識及反應能力具有不良影響，且酒測高達每公升0.62毫克，卻貿然駕駛小客車上路，枉顧自身及公眾往來交通安全，考量犯後坦承犯行，態度尚佳，另審酌其工作性質為婦產科醫師，酒駕駕駛動力交通工具為自用小客車，又稱是駕車返回公司途中被警查獲，尚無發生其他車禍肇事或違規行為。

同時考量林案發前所喝的酒類飲品為調酒，並參以其大學畢業，家庭經濟小康等情狀，依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具，處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，判決確定起6個月內向公庫支付20萬元，到檢察官所指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體提供30小時義務勞務。

對此，林思宏其委任律師代為表示「尊重司法，深自反省」。

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