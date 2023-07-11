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漢光演習7／24至7／28登場　桃園機場將首度實施反空降作戰

記者蘇晏男／台北報導

漢光39號演習將於7月24日至28日登場，根據國防部今（11日）公布的規劃，國軍將於26日上午，首度在桃園機場進行反空機降作戰，這也是國軍史上第一次在國際機場舉辦操演；至於27日上午，國軍則將於淡水河、八里海灘及台北港，實施反登陸、反空（機）降。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇少將。（圖／記者湯興漢攝）

國防部11日上午舉行例行記者會，說明今年漢光39號演習。國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇少將說，此次漢光演習將於7月24日至28日舉行，依敵犯台威脅，由統裁部設計想定，發布狀況及設置假想敵，誘導三軍部隊按戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛作戰進程，實施對抗演練；並以國軍整合全民總力，遂行作戰計畫演練為主軸。

林文皇指出，訓練目標分為「戰力保存」、「海上截擊與護航作戰」、「國土防衛作戰」、「後勤支援」四大類；其中在國土防衛作戰部分，將於各主要作戰地區重要海灘及周邊港口、機場，統籌責任地境內之主戰、守備、後備部隊及地區民防體系，驗證灘岸火殲、反擊作戰及城鄉守備等反登陸、反空機降作戰之兵火力運用與民物力支援效能。

針對今年漢光演習規劃與演練重點，林文皇說，24日上午，將於桃園菓林地區，由陸軍步兵206旅營級部隊演練後備部隊動員編成；25日晨間，國軍將於台東豐年機場，演練民用機場徵用暨戰力整補；26日上午，國軍將於桃園機場進行反空機降作戰；至於27日上午，國軍將於淡水河、八里海灘及台北港，實施反登陸、反空（機）降。

林文皇也說，今年漢光演習實兵演練，主要在強化反制中共軍事威脅，並參酌俄烏戰爭經驗，秉持「處處是戰場，時時做訓練」以作戰的場景，持續精進國軍聯合防衛作戰演練與實力；另將落實演習各項危安風險管控措施，以達成演習目標，提升國軍整體防衛戰力的目的。

國防部發言人孫立方則表示，依往年漢光演習經驗，相關錯假演習訊息將在網路流傳，目的是打擊國軍士氣，呼籲民眾對各項軍演訊息，要以國防部訊息為主。

對於國防部先前曾說漢光演習將參照烏俄戰爭的態勢來設計，媒體詢問，在烏俄戰爭中無人機被頻繁使用，加上共軍以無人機侵擾我國ADIZ或逼近24浬鄰接區，但此次演習卻沒看到針對無人機的演練。林文皇說，國軍從烏俄戰爭經驗學習到很多，部隊將觀察到、會運用到的，例如無人機，是放入平時演訓科目與規劃。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部法律司人權保障處處長吳逸聖少將。（圖／記者湯興漢攝）

媒體追問，今年漢光演習美方是否循例組成規察團？美方近年聚焦在後備戰力的能量，那麼今年將聚焦哪個面向？而外傳今年漢光操演區域，會超出我國ADIZ或海峽中線以西，這是否違反國際法？

國防部訓次室聯合作戰訓練處處長戴建有少將說，年度台美軍事交流均依計畫執行，詳細內容國防部不做評論。國防部法律司人權保障處處長吳逸聖少將則說，國軍歷年漢光演習區域均在本島、外離島海空域及作戰地區內，國防部會持續透過各項軍事訓練及教育時機，使全體官兵了解武裝衝突法及國際法相關規範。

至於此次漢光演習是否會有F-16戰機在桃園機場與台東豐年機場起降，林文皇表示，桃園機場部分是針對敵人威脅及國軍想定的設計，來從事反空機降的演練；而台東豐年機場為國軍備用機場，所以國軍會從事相關飛機起降及戰力整補，來維持我空中戰力。

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