男「農藥拌便當」餵汪！辯「看牠可憐安樂死」　判刑2月罰27萬

▲張男辯稱因「看狗瘦小流浪很可憐」不忍心才下毒幫牠「安樂死」，法院判刑2月、罰金27萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台東報導

台東一名66歲張姓男子將農藥加進便當裡，拿給一隻在民宅前的小黃狗吃，狗狗吃完不到3分鐘、就劇烈抽蓄倒地死亡，隨後飼主返家見狀，又看見一旁殘留便當盒，傷心報警；張男辯稱因為看瘦小的狗狗在流浪很可憐，才幫它「安樂死」，但法官認為不能因此就蓄意下毒奪取動物生命，依違反動保法處張男有期徒刑2月、需繳罰金27萬。

張男2022年10月15日下午，帶著加入了農藥的便當到一處民宅外，檢警調閱監視器可見，門前養的黃色小狗原先神態、動作都正常，還會對著靠近的張男開心搖尾巴，但在吃了張給的便當後，狗狗立即出現走路不穩、劇烈抽搐、顫動，很快在3分鐘內就倒地死亡。

而飼主幾分鐘後回到住處，發現狗狗異狀已來不及，見門前還留有殘餘食物，驚覺愛犬遭毒手，報警抓人；循線將張男逮到後，他則說詞一變再變，先是辯稱不知餵食的食物中有毒物，後來看到自己犯行的畫面都被監視器拍到，改口坦承因為「看狗很可憐，這麼小隻在流浪，這麼瘦小，才幫牠安樂死」。

但法官認為，畫面中的狗狗遭毒殺前狀況正常，對著拿食物的張男搖尾巴，難認狗狗有瘦小、健康狀況不良的情形，況且就算覺得狗狗可憐，怎麼不是想帶回照顧、或者送交其他人領養，反而擅自餵食毒物。

法官審酌後，認定張男避重就輕、以主權者之姿擅妄定奪其他動物生命，絕非善心之士見流浪狗可憐所採取之合理行動，考量其年紀、已靠退休金生活，已坦承下手，依違反動保法中不得任意宰殺動物罪，處2月徒刑，罰金27萬，均可易科罰金或勞役，仍可上訴。