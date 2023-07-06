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曾價值3500元！她翻出「6張五倍券」直呼：為什麼要出來

▲▼ 五倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲五倍券。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

先前發放的振興五倍券已在111年4月30日到期，就算手上票券沒有花完，也不能再使用。近日有網友發文貼出一張照片，原來她挖出了好幾張沒用掉的五倍券！貼文曝光後， 隨即引發網友討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文直呼，「這是一個悲傷的故事，你躲得好好的為什麼要出來？」並在文中附上一個無辜表情、眼眶泛淚的emoji。

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從原PO貼出的照片可見，桌上放了1張「本來」價值1000元的藍色五倍券，以及5張價值500元、共2500元的五倍券，總計3500元。但是振興五倍券早在111年4月30日就到期，所以就算現在挖出來，也沒辦法使用。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO翻出五倍券。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文曝光後，不少網友留言表示，「給你錢還不花，有錢人欸」、「留著當紀念吧，證明你參與過」、「收藏起來也是不錯的紀念」、「還好我拿到沒多久就花掉了，根本沒機會收起來收到忘記」、「可以當傳家寶」、「五倍券長這樣？完蛋，我完全沒有認真看過」。

也有網友回應，「我也翻到高雄券」、「還好你的金額比我多，我比較釋懷了」。但也有網友質疑，「唉唷，之前的照片吧？補拍放在今天報紙上」。

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