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小三通再擴大！20日起持「探親證明」往返兩岸　持續爭取自由行

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

推動小三通往常態化運營再進一步！陸委會主委邱太三於昨(17)日回覆金門縣府，經過跨部門的討論與評估，已正式核准自7月20日起持有探親證明的陸配家人，可以經由小三通客運往返兩岸。縣長陳福海表示，樂見陸委會釋放更多善意，縣府也將持續爭取大陸海西20個城市的陸客能早日到金門旅遊自由行。

▲▼金門小三通再擴大 20日起持有探親證明的陸配家人經由小三通往返兩岸。。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門小三通再擴大！20日起持有探親證明的陸配家人可經由小三通往返兩岸。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣府觀光處長李銘培表示，停航3年的小三通恢復不易，經過縣長陳福海多次的折衝協調，搭乘小三通的資格與條件也逐步放寬，特別是金門有為數甚多的陸配鄉親其家人就在近在咫尺的福建省，因此有關陸配與家人的團聚權益，更是在會議提醒要積極爭取的對象。

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據了解，陸委會主委邱太三在上月中旬率團拜會縣府時，縣長陳福海針對陸配與家人權益再次向邱太三反映。陳福海表示，因爲疫情導致陸配與遠在大陸的家人相隔兩地難以相聚，甚至有因染疫天人永隔的遺憾發生，現在兩岸也逐步恢復往來交流，應該讓陸配的家人能夠更方便的往返探視親人才對。

▲▼金門小三通再擴大 20日起持有探親證明的陸配家人經由小三通往返兩岸。。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門小三通再擴大 20日起持有探親證明的陸配家人經由小三通往返兩岸。。（圖／記者林名揚翻攝）

本月初海基會董事長李大維、秘書長邱垂正率團抵金參訪時，縣長陳福海也向李大維等人說明，疫情後金門縣府團隊協助營造更好的兩岸氛圍所做的各種努力。會中陳福海也表達，希望李大維董事長能在參與國安高層會議時，能協助爭取有利於金門的兩岸政策能更大幅度的開放。

金門縣府觀光處長李銘培表示，小三通自1月復航以來逐步放寬管制，3月份開放國人也能搭乘後，旅運量也逐漸增溫，近期每天小三通往返人均搭乘人次多在3千人左右，讓小三通行穩致遠循序的往全面常態化方向推進。李銘培強調，接下來將持續爭取陸客能早日到金門旅遊，至於有關此次開放陸配家人搭乘小三通探親的申請流程與條件限制，仍以移民署規範為主，建議鄉親在規劃行程前能提早向移民署金門服務站詢問。

▲▼金門小三通再擴大 20日起持有探親證明的陸配家人經由小三通往返兩岸。。（圖／記者林名揚翻攝）

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