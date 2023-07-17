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ET專訪／柯文哲：相信中共從金廈大橋長驅直入是白痴　有問題炸掉就好

◎採訪：袁茵、陳家祥、陶本和
◎攝影：湯興漢、陳家豪

文／袁茵

民眾黨總統參選人柯文哲過去訪金門時，曾前往金沙鎮馬山一帶，觀察未來可能興建「金廈大橋」地點，並認為金廈大橋對金門發展有需要，卻也引來外界擔憂有國防上的疑慮。柯文哲17日接受《東森新媒體ETtoday》專訪，提及相信中共會從金廈大橋長驅直入等言論的人，「真的是白痴」，因為如果有問題的話，事先擺炸彈炸掉大橋便可解決。

柯文哲過去屢次拋出「可以做的先做」想法，面對當選後會不會宣布，馬上興建金廈大橋？柯文哲表示，金廈大橋一定是要先討論，但自己過去提出來的時候，馬上有人說他是吳三桂、可能讓中共長驅直入，「我心裡想說，奇怪，如果會相信這種話，真的是白痴！」

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲認為，一條金廈大橋就蓋在那裡，用幾顆飛彈就可以守住，「（如果）有問題，要炸掉或幹什麼，都很容易。」所謂木馬屠城是不知道對方要混入，但這是大家都能看得到的事，「如果覺得金廈大橋不安全，那也可以要求做海底隧道，更好封鎖。」

而柯文哲也質疑，「這些人是真的對軍事完全不懂嗎？金廈大橋怎麼會變成中共進攻台灣的路線？事先擺幾顆炸彈在上面就解決了，有問題炸掉就好了。」而這不會是國防上的問題。

面對我方釋出善意，但要如何讓中共對自身也產生善意，以至於可以信任柯文哲這個人？柯文哲直言，至少到目前為止，自己是一個成功的Model，因為可以辦得完8年雙城論壇、世大運，且沒有什麼併發症，反而是前台中市長林佳龍辦不了東亞青年運動會（東亞青運），「你們自己做不到，每次就說人家做不到，奇怪！」

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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