【東森傳愛助更生】阿凱赴金門：謝謝總裁！生命影響生命

▲更生人阿凱（黃衣者）赴金門監獄演講，並獲頒獎狀。（圖／張登凱提供）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟協助許多更生人復歸社會，其中一位成功復歸社會的更生人張登凱（阿凱），除了進入東森集團工作以外，更在工作之餘從事公益活動，近日內更應金門監獄邀請，到監獄內演講鼓勵收容人。阿凱感念王令麟一路的支持，「讓我可以用生命，影響生命。」

王令麟致力於更生保護工作，成果卓越，已經多次獲得台灣更生保護會頒獎表揚。而他不僅僅實際捐助金錢，更協助許多更生人能夠在集團中就業，讓更生人有穩定收入，順利復歸社會，完全符合政府對民間企業協助更生人的期待。阿凱就是依照這個方式，除了進入東森集團工作以外，更是在工作之餘，學習王令麟做公益回饋社會的心態，現在阿凱已經成功復歸社會。

▲阿凱（右方講台上）在金門監獄大禮堂中演講。（圖／張登凱提供）

由包含阿凱在內的10位復歸社會更生人共同著作的書籍《重生效應》，去年出版後，引起不少注目。王令麟當時不但獲邀撰寫書序，更出資購買上百本新書，分送各監所，鼓勵服刑中的收容人。而阿凱也因此獲得金門監獄邀請，到監獄內演講鼓勵收容人。他演講時，把當時服刑時與王令麟共同製作的「5mm的溫度」微電影製作過程，以及爭取勞作金，出獄後與家人改善關係的點點滴滴，全都說出，鼓勵收容人出獄後，一起當個對社會有貢獻的更生人。

與阿凱同行、一同演講的更生人阿光，也對這次行程五味雜陳，他認為自己先前是坐在下面聽演講的人，現在卻能站在台上訴說自己成功的過程！讓他的心情久久不能平復。至於阿凱最後也感念王令麟的提攜，讓他能「用生命影響生命，讓更多人能夠回到社會有能力一起來做公益，就如同總裁大哥全力的幫助阿凱重生，只要做對的事很多人都能幫助我們」！

▼阿凱赴金門監獄。（圖／張登凱提供）

▼阿凱赴金門，並與當地粉絲開心合影。（圖／張登凱提供）