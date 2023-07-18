鞭炮+信號彈轟炸債主！三重男逃跑時摔車沒人救…慘遭拖回爆打

記者戴上容／新北報導

新北市一名29歲王姓男子欠債3萬元，但他不爽債主一直要債，18日凌晨3時許，夥同友人騎車一起前往三重區自由街要給債主顏色看看，王男拿了鞭炮、信號彈轟炸對方，未料逃跑時從機車上滑落，被債主逮到因此爆打王男，王男手腳撕裂傷送醫，警方依傷害準現行犯逮捕張男，後續將持續追緝。

▲王男朝債主扔擲鞭炮，後來從機車上滑落，被債主逮到爆打 。（圖／記者戴上容翻攝）

今日凌晨3時許，三重警方獲報自由街發生鬥毆情形，警方趕緊派員前往，到場時打架雙方都已離去，現場僅剩26歲張男及被爆打王男。

警方調查，王男與4位友人，欠張男3萬元債務，王男不爽債主張男口氣不佳，因此想要給他們點顏色瞧瞧，於是王與友人分騎3台機車前往債主張男家，朝住家丟信號彈、鞭炮轟炸，一行人騎車逃逸。

未料，王男後來不小心從機車上滑落，前頭的機車駕駛也沒有來營救他，因此王男被對方爆打一頓，接著債主張男又把王押回住處繼續審問，瘋狂爆打，造成王男右手及左腳嚴重撕裂傷。

警方第一時間依傷害準現行犯逮捕張男，後續將組成專案小組積極偵辦，目前已調閱監視器鎖定相關犯嫌身分，後續將依法究辦。

▼ 毆人的債主張男被依法送辦 。（圖／記者戴上容翻攝）