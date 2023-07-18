不負韶華　兩岸青年企業實踐訓練營開跑

記者趙禕/上海報導

百中選一！經過激烈競爭、重重篩選30位兩岸菁英大學生參與的「2023年『普陀育菁計畫』兩岸青年企業實踐訓練營」，今天正式開營；過去三年受新冠疫情影響，以線上營的形式舉辦，本屆活動則重新回到線下舉行。

▲「2023年『普陀育菁計畫』兩岸青年企業實踐訓練營」正式開營。

這場連大陸國台辦都非常重視的兩岸重點交流項目，過去已經連續舉辦六屆，培育出許多優秀人才，不少學員畢業之後更直接進入營隊實習時所在的企業工作。今年的活動才發佈消息就吸引了來自中國大陸和港澳台地區140個城市、超過800所大學、3000多位大學生報名，經過激烈的評比競爭和層層篩選之後，20位台灣學生和10位大陸學生獲選加入本屆訓練營。他們將以「2+1」組合模式，分別前往10家在上海的優秀台資企業和上海普陀區的優秀民營企業開展為期一個月的實習。除了學習與實踐，他們還將有機會接觸更多人脈，甚至在畢業後直接進入心儀的行業工作，實現理想。

▲上海市台辦副主任陽禮華宣佈第七屆普陀育菁計畫啟動。

上海市普陀區副區長王玨鼓勵參與活動的兩岸學子，「青年是祖國的未來、民族的希望，也是傳承歷史文化、開創未來的重要力量。希望『普陀育菁計畫』不僅是兩岸青年互動交流的平台，更能成為兩岸青年創新創業的新起點。普陀區也將繼續貼近兩岸青年的實際需求，搭建平台，完善服務，優化環境，為兩岸青年，尤其是台灣青年來普陀學習、創業、就業、生活提供更多的便利，促進兩岸青年心靈契合。」

▲上海市普陀區副區長王玨。

「普陀育菁計畫」活動不僅得到兩岸青年大學生的踴躍參加，同時也得到參與企業的肯定。上海市台灣同胞投資企業協會普陀工委會主委江錫毅表示，普陀育菁計畫為兩岸青年提供良好的職場體驗環境，培養他們的實踐能力，讓他們在相互交流中成長，希望他們在未來發展中傳承和弘揚兩岸同根同宗的血脈關係，不斷加強橫向交流和縱向溝通，在發展藍海中實現自身價值，為兩岸關係的和平發展貢獻力量。

▲上海市台協普陀區工委會主委江錫毅。

▼勁霸男裝、寅家科技、收錢吧、新城控股等4家新增企業獲授為「普陀區兩岸青年實踐基地」。

▼洛克公園戴富祺、月星集團徐渭、勁霸男裝洪鍠淮、皇冠集團江錫毅、星創視界集團陸雯靜、刺蝟實習曹琰、寅家科技陳寅仁、收錢吧陸斯惟、新城控股高英勇、電通集團陳民轅等10位企業代表受聘為「普陀區兩岸青年企業實踐導師」。

本屆「普陀育菁計畫」以「Never settle—不負韶華，創想未來」為主題，活動在企業實踐的部份，依然會讓學生們和企業高級管理人員互動交流，獲得包括知識技能、職涯規劃、簡歷與面試、走進職場等方面的培訓；另外，每週末還會組織開展「尋根之旅」、「魅力上海」、走進華師大、兩岸籃球賽等一系列充滿青春活力色彩的活動。

▲▼本次訓練營開營前，參與活動的學生們就先走訪了上海孫中山故居、宋慶齡故居、四行倉庫、蘇州河工業文明展示館、元代水閘遺址博物館、中華藝術宮等地認識上海從傳統到近現代的文化印記。

曾經參加過第五屆線上營的台灣東海大學學生王子瑄，今年再次成為第七屆學員。她上次參加活動之後，發現自己在溝通和語言發表方面和大陸學生比起來沒那麼積極主動，也沒那麼敢說，所以很努力加強自己這方面的能力；她認為大陸學生比較自信，也比較積極，同時他們過去學習的基礎打得比較穩，對一些歷史文化相對了解的更詳細、更全面。她希望從這次活動過程中檢視自己是不是已經做好面向職場就業的準備，如果不足，可能要思考是否該繼續進修提昇自我。

▲台灣東海大學學生王子瑄。

第一次參加「普陀育菁計畫」的大陸上海政法大學學生陸文宇，這兩天深深感受到台灣大學生們的友善和熱情。他期待在這裡交到更多好朋友，將來更希望到台灣去體驗台灣文化特色；他也希望能透過到台灣企業實習的機會，感受並了解兩岸企業文化有哪些不同，讓自己從多元文化裡得到更多成長機會。

▲上海政法大學學生陸文宇。

開營儀式完成後，參與活動的學生隨即參觀了中以(上海)創新園以及360數字運營中心。主辦方希望通過本次訓練營活動，加強兩岸青年的交流交往、增進情感共識，透過了解、互動和分享，讓台灣青年更好地認識上海的歷史文化，感受上海的生活氣息，體驗上海的發展脈搏，把握大陸的發展機遇，在實現自身創新創業的同時，共同為兩岸關係和平發展貢獻力量，共同擔負起中華民族偉大復興的歷史使命。

▲參與活動的學生參觀了中以(上海)創新園以及360數字運營中心。