雙颱共舞？5號「杜蘇芮」最快3天誕生　不排除發警報、周末變天

▲泰利增強為中颱，即將登陸海南島。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象預報員朱美霖表示，明顯的午後雷陣雨到19日（周三）前都會持續，目前台灣處在大低壓帶中，第4號颱風「泰利」在南海，低壓帶18日將往西移動，對台灣沒有直接影響，但外圍有明顯雲系，南台灣明天間歇有短暫雨，其他各地上午多雲到晴，午後山區、近山區平地有明顯午後雷陣雨。至於菲律賓東南方的熱帶系統，最快20日（周四）將成為今年第5號颱風杜蘇芮。

氣象局預報，18日仍受低壓帶影響，天氣不穩定，南部及東南部整天不定時有局部陣雨，其他地區為多雲到晴，午後受熱力作用影響，各地容易有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及各地山區有局部大雨發生機率。各地仍高溫悶熱，普遍落在32到35度，尤其基隆市、台北市、台東地區、中南部近山區及花蓮縱谷有局部36度高溫發生機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因對流雲系旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今晚7時45分針對苗栗、台中、彰化、南投、雲林5縣市發布「大雨特報」。

今年第4號颱風「泰利」已增強為中度颱風，中心位在鵝鑾鼻西方910公里海面上，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，以時速21小時速度，向西北西方向、朝雷州半島前進，正在逐漸遠離台灣，預計會在海南島登陸，登陸後就會減弱，不影響台灣天氣，但間接為西南部、恆春半島、澎湖、東南部及金門沿海帶來長浪。

▼第5號杜蘇芮最快3天誕生，專家推估不排除發布颱風警報。（圖／中央氣象局）



▼午後雷陣雨將持續3天。（圖／中央氣象局）



至於菲律賓東方的低氣壓也有發展跡象，有機會生成熱帶低壓或颱風，氣象局指出，最快20日將成為第5號颱風「杜蘇芮」（Doksuri，南韓命名，意即猛禽），並且進一步影響周末到下周初期的天氣。不過到時「杜蘇芮」生成，「泰利」颱風已經登陸、快速減弱，預估19日之後泰利就無法維持颱風的強度，因此不會有雙颱共舞的情況。

天氣風險公司分析，周末可能又再度變天，另一個熱帶擾動所處環境將有利其發展增強，也因此快的話將有機會在19至21日（周五）期間增強為「杜蘇芮」颱風，且依未來大氣環境配置來看，副熱帶高壓雖有西伸但位置偏北，將使得南方熱帶系統往北靠近，因此多數預測結果顯示，這個熱帶系統周末有很高機會往呂宋島北部到巴士海峽南部通過進入南海，期間尚不排除發布颱風警報，東南部也有機會受到颱風外圍環流影響，降雨有增多的趨勢。

▼泰利颱風登陸後將快速減弱。（圖／翻攝RAMMB）

