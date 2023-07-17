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快訊／大雷雨轟炸「國家警報大響」　警戒區域出爐！豪雨範圍擴大

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日午後熱對流發展旺盛，各地出現明顯降雨，中央氣象局發布豪雨特報，另外針對嘉義市、南投縣、雲林縣、臺中市、嘉義縣、彰化縣發布大雷雨即時訊息，並發布大雷雨災害告警訊息，告警範圍包括南投縣、彰化縣、雲林縣。

氣象局針對嘉義市、南投縣、雲林縣、臺中市、嘉義縣、彰化縣發布大雷雨即時訊息持續時間至17時15分；針對彰化縣、雲林縣、南投縣發布大雷雨即時訊息持續時間至17時30分。請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報，今（17）日南投縣、彰化縣、雲林縣地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，大臺北、宜蘭地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報
影響時間：17日下午至17日晚上
＊豪雨：彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣山區
＊大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區、臺東縣山區

大雷雨即時訊息
臺中市 烏日區、霧峰區
彰化縣 彰化市、花壇鄉、芬園鄉、員林市、田中鎮、大村鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉
南投縣 南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉
雲林縣 斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉
嘉義市 東區
嘉義縣 大林鎮、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉

災害告警區域
彰化縣 田中鎮、社頭鄉、二水鄉、溪州鄉
南投縣 竹山鎮、名間鄉
雲林縣 斗六市、林內鄉

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