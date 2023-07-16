賓士無視指揮加速硬闖　警肉身追車攔截「霸氣逼退」驚險影片曝光

記者柯沛辰／綜合報導

台北內湖科技園區車水馬龍，每逢下班時間，車流量驚人。不過，一名賓士駕駛11日傍晚竟無視指揮，想趁著警員不注意硬闖左轉，結果被警員追上攔截，當場吹哨逼退。影片曝光後，網友紛紛拍手叫好，大讚這位警察認真盡職，「快速回防，真的帥爆！」

事件發生在內湖瑞光路和港墘路口，當時正值下班尖峰時刻，警員站在路口進行交通管制，不料一輛銀色賓士竟無視指揮，趁著警員轉過頭的時候，加速左轉硬闖，結果被警員逮個正著。

▲警員拔腿狂奔追車。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

當時警員扭過頭一路追車，整個人擋在車前，一邊吹哨一邊高舉指揮棒，示意賓士車後退。這時伴隨橫向車道號誌燈轉綠，其他車輛也紛紛向前，賓士駕駛也不得不默默倒車。

警方表示，該路段通往國道和市中心，下班時間車流量大，因此平日傍晚5點半到晚間7點半，該路段禁止左轉，至於小客車無視交通指揮逕行起步，後續將依規定舉發。

▲警員一邊吹哨一邊肉身逼退違規賓士。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

根據《道路交通管理處罰條例》第60條規定，不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

許多網友紛紛大讚，「超帥，這位警察大人必須點讚」、「內科的警察跟義交都很盡心，超感謝」、「好認真的警察，警察大人辛苦了」、「警察這個靈動的加速真的帥」、「這回防速度比中華隊還快」、「可以請警局至少給他一個嘉獎嗎」、「台灣就需要這樣優秀的警員，希望給他記功」。

不過，也有人提醒「警察真的超危險，如果這個人哪根筋不對油門踩到底又要多一個孝子了」、「盡責的好警察大概都是被這種垃圾送下去了，才會有警察都不管的印象」、「這位警察太認真了，為民服務也請注意自身安全」、「哇靠這個起步速度...但是阿sir還是要注意自己安全」掀起熱議。