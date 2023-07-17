女友狂喊嘉許哥！他超問號「卡到是不是」　一票秒懂：看到就臉紅

▲《偷偷藏不住》有超高討論度。（圖／翻攝自微博，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

由大陸女星趙露思、男星陳哲遠主演的《偷偷藏不住》前陣子播畢，但討論度仍很高，不少人都還沉醉於劇情中，不斷喊著男主角「段嘉許」的名字。近日就有男網友發文表示，女友自從看了這部劇，一直把「嘉許哥」掛在嘴邊，讓他不知該說什麼。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「可以別再嘉許哥了嗎」為標題發文，提到女友自從看了《偷偷藏不住》，整天就一直喊著「嘉許哥」、「嘉許哥」（女主角桑稚稱男主角段嘉許為「嘉許哥」）。眼見女友還收藏一堆「嘉許哥」的照片，更讓原PO不禁直呼，卡到嗎？到底有沒有把他放眼裡？

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貼文曝光後，不少女網友都留言回應，「如果是以前的我，也會覺得你女友很無聊，但已經看了3集的我，也覺得嘉許哥好帥」、「人生中可以來的段嘉許，就死而無憾了」、「怎麼一看到哥哥就臉紅啊」、「我男朋友看我在看，整天在那邊嘉許哥、嘉許哥，我也懷疑他卡到」、「對不起，真的很帥」。但也有網友直呼，「無法接受那麼油的男生」。

還有網友分享，「我男友也天天聽我喊，他就偷偷把FB、IG裡所有叫段嘉許的都加好友或追蹤，我某天打開FB跳通知『你已和段嘉許成為朋友』，傻眼，我一個個把段嘉許們刪掉」。

此外，也有網友則是被女主角的哥哥桑延（馬伯騫飾）圈粉，「桑延哥哥帥多了」、「我也超喜歡桑延！根本我的菜」、「桑延派，帥又有錢」、「桑延傲嬌」、「想被桑延叫小鬼」。

據了解，《偷偷藏不住》講述桑稚暗戀哥哥的朋友段嘉許，但隨著段嘉許大學畢業後回家鄉，加上一些誤會，兩人關係漸漸疏遠，直到桑稚考上段嘉許所在城市的大學，雙方才重逢。後來在相處過程中，段嘉許發現自己對桑稚有了不一樣的情感，進而展開追求，兩人也終於在一起。