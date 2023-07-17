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好市多「九州拉麵組」架上8盒被拆爛！她傻眼：只拿喜歡的口味

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲架上的商品被拆開。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

好市多販售許多商品，是民眾最愛去的賣場之一，不過有會員發現，賣場中的「Marutai 九州拉麵」，擺在第一層的商品，有8盒都被拆封，民眾只拿自己喜愛的口味，剩下的就丟在架上，超惡劣的行為遭到許多網友砲轟，「好自私，這太扯了吧」、「這種人素質真的很差欸！」

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，好市多販售的「Marutai 九州拉麵，一盒有8入，共有3種口味，分別是熊本黑麻油豚骨風味、博多醬油豚骨風味，以及鹿耳島黑豚骨風味，怎料她日前在台中南屯的好市多看到，第一層商品的盒子居然都被打開，「超傻眼的，只想要自己喜歡的口味」。

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貼文一出，網友大罵沒水準，「如果賣場不想辦法遏止這種沒公德心的行為，就變相是對守規矩的會員一種懲罰」、「好市多應該出個機制，比如說檢舉者有成功，免年費之類的」、「台灣人的素質，真的好丟臉喔」、「好市多是個把素質完整展現地方」、「以後牛小排直接拆開，挑油花美的湊一盤我也不意外了」、「那個封很緊耶，真是大開眼界」。

還有網友分享在好市多看到的亂象，「我上次看到有個大媽從包包裡拿出個飲料杯，熟食區什麼都沒買，直接去那接飲料喝」、「昨天下午台中南屯看到2個有年紀太太互相掩護打開櫻桃來吃，太過份了！真的傻眼」、「牛奶區也是…常常被拆得亂七八糟」、「水果區的都自己挑大的換」。

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好市多Marutai九州拉麵水準素質COSTCO

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