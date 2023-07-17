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好市多「經典熟食」又上架了！女客回家秒嗑半盒　會員評價曝光

▲▼ 好市多 。（圖／記者項瀚攝）

▲好市多過去有許多經典的熟食，現在有許多都已消失無蹤，讓會員十分懷念。（資料照／記者項瀚攝）

網搜小組／柯振中報導

好市多過去曾販售過多款經典熟食，下架以後讓會員們捶心肝。不過，近日有女子發現，賣場內有款「經典熟食」再度回歸，這次購買回家，發現份量相當恐怖，且開箱後讓她欲罷不能，一口氣直接吃掉半盒，貼文曝光後，讓會員們都嗨了。

這名女子在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團分享，她日前與丈夫到賣場購物時，意外發現了一款「青醬起司雞肉三明治」，丈夫拿了一盒放在購物車，還被她嫌棄「這份量也太多了吧，你打算要吃幾天呀」。

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沒想到回家稍微加熱後，鬆軟的麵包加上些微融化的起司，讓她瞬間欲罷不能，開動沒多久就已經嗑掉半盒，還因此被丈夫調侃「妳在賣場唸我的氣勢去哪裡了」，讓她只能露出尷尬的微笑。

▲▼好市多的經典熟食回歸，女會員買回家，瞬間吃掉半盒。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多的經典熟食回歸，女會員買回家，瞬間吃掉半盒。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多的經典熟食回歸，女會員買回家，瞬間吃掉半盒。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

逗趣的夫妻互動曝光，讓不少會員笑了出來，同時也被燃起了興致，「真的很好吃！氣炸鍋180度5分鐘最適合」、「確實好吃，我也本來以為太多會吃不完，結果八份瞬間秒沒。小朋友都很捧場」、「我加一顆水煮蛋剛剛好欸！好好吃」、「照外盒上的說明加熱，不但起司微融，連麵包外表也會微微的恰恰，真是又香又微燙口，非常好吃。至於鹹度，個人及先生都覺得還行。」

不過，也有其他會員表示，其實這款三明治並非新品，先前就已經有上架過，但吃起來口味偏鹹，如果沒有辦法接受的話，建議還是不要輕易嘗試。

 
ET快訊
柯震東又意外濺血！

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