　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

716遊行苦站3小時「單純認同議題」　他曝3現象：幾乎都年輕男生

▲▼館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲館長陳之漢與黃國昌舉辦遊行，眾多支持者參與。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢昨（16）日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，不少藍白大咖現身，儘管天氣炎熱，現場氣氛仍相當熱烈。一名單純認同議題而參加遊行的網友，從2點一路站到5點，他事後也分享心得，發現台下幾乎都是年輕男性，「基本上沒什麼老人。」

網友在PTT發文提到，他並非任何人的粉絲，只是單純認同議題，所以參加了昨天的遊行，甚至在烈日底下，從2點待到5點結束，「大太陽大藍天又沒雲，我自認還年輕、身體健康，都站馬路把樹蔭帳篷留給需要的人，但夏天站在中午太陽下真的別輕易嘗試，3小時喝超過2500cc的水也只上過一次廁所，其他都是飆汗飆光了。看到有小小孩跟穿襯衫長褲的阿伯在太陽下，都替他們捏把冷汗，結論是就算下大雨天也比大太陽好，至少淋雨還不會有生命危險，但太陽會曬死人的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國昌喊話政府，希望還給台灣人公平正義。（圖／記者李毓康攝）

其二，他直言，來賓的口條不太優，不是不流暢就是讀稿機，「大概就館長跟第一個演講戴漁夫帽的還不錯；國昌燒嗓...表現比預期差一些；柯P一直清喉嚨，有人氣但感覺講不到痛點又卡卡，民眾黨代表們的發言還比較順一些；候講得很賣力但台下沒共鳴；王就是大讀稿機還又臭又長；郭表現最失望，口條比柯候都還差很多。」

最後，原PO還發現，台下幾乎都年輕人，基本上沒什麼老年人，「目測幾乎都20代尾到快40左右，但女性朋友是真的比例少男性很多，大部分都是跟男伴參加。」

對此，鄉民紛紛回應，「差點曬傷」、「我大概1點多到，真的是熱到不行」、「女生人數少應該有一部分原因是怕曬」、「如果沒動員恐慘不忍睹」、「一群仇女開始怪為什麼女生不去」。

▲「單純認同議題」716遊行待到5點！他曝3現象：幾乎都年輕男生。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分享現場情況。（圖／翻攝自PTT）

拉回昨天的遊行，不少藍白大咖都到現場，包括民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都到場上台致詞，據警方估計，截至下午3點為止，現場民眾來到近3萬人。

而主辦人之一的黃國昌強調，今天活動為的就是希望司法正義跟居住正義，希望這塊土地上，政府能夠真正換回台灣人良善，還給台灣人公平正義。

另外，台北市警局事後回應，本次凱道集會活動，除部分團體表達不同意見外，活動平和結束，無特殊突發狀況；而有關媒體報導凱道集會現場參加人數，同步澄清無對外宣布現場人數。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
華泰王子飯店停業　「9元起」出清千樣商品
iPhone 15新色超多！　還會有粉紅色可選
昇恆昌「延10年營運期」免招標　王鴻薇轟：到底什麼霸王條約？
18歲德女海灘被搭訕　進房驚見「還有5男」遭集體性侵
LIVE／連千毅大哥出手警告　美女主播716遊行遭搶麥
不怕柯粉噓！王婉諭：遇到柯文哲就縮起來　算什麼時代的力量
蕭敬騰登陸綜「教錯阿美族排舞」遭炎上　緊急道歉了
快訊／雨彈開轟！10縣市「大雨特報」一路下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多「九州拉麵組」架上8盒被拆爛！她傻眼：只拿喜歡的口味

颱風「杜蘇芮」逐漸成形　又攪局周末天氣！一周雨區變化出爐

716遊行苦站3小時「單純認同議題」　他曝3現象：幾乎都年輕男生

快訊／雨彈開轟！10縣市「大雨特報」一路下到晚上

台北橋機車瀑布「另個視角」畫面超衝擊！他直呼：99%的人很守法

「成大生」摔車含淚求救：我不是壞小孩！她好心給1500…結局傻眼

可以睡飽一點了！　景美女中今年8月起廢除朝會

「王小姐也去參加716遊行」！　曬V領背心辣照：現場人很多

「輔大陳若儀第二季」改攻前男友　復合2個月又為房產吵翻

受歡迎女實況主排行出爐！企鵝妹「徒步環台」衝第6名　第1名是她

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

好市多「九州拉麵組」架上8盒被拆爛！她傻眼：只拿喜歡的口味

颱風「杜蘇芮」逐漸成形　又攪局周末天氣！一周雨區變化出爐

716遊行苦站3小時「單純認同議題」　他曝3現象：幾乎都年輕男生

快訊／雨彈開轟！10縣市「大雨特報」一路下到晚上

台北橋機車瀑布「另個視角」畫面超衝擊！他直呼：99%的人很守法

「成大生」摔車含淚求救：我不是壞小孩！她好心給1500…結局傻眼

可以睡飽一點了！　景美女中今年8月起廢除朝會

「王小姐也去參加716遊行」！　曬V領背心辣照：現場人很多

「輔大陳若儀第二季」改攻前男友　復合2個月又為房產吵翻

受歡迎女實況主排行出爐！企鵝妹「徒步環台」衝第6名　第1名是她

松嶺之星完工將湧人潮　松柏嶺周邊暨旅遊服務設施改善強化

促參案件涉公共利益 依法並公開透明 免遭圖利之嫌

華泰王子飯店特賣會限4天！「9元起」出清千樣商品　運動器材2.5折

台灣大創付錢拿嘸貨虧2.7億　前日籍總座搞失聯判賠300萬

蕭敬騰跳錯阿美族舞「正確動作是這樣」　《康熙》早教過：交叉就錯了

海口啟動「六停」措施　呼籲民眾：非必要不出門

比喻柯文哲是「颱風眼」　矢板明夫：很多支持者對藍綠惡鬥不滿

力麗董座坦言纖維價格在谷底　成衣回收廠拚10月完工

懸殊對決影片曝！台中smart鬼切　與「雙節公車」擦撞抖一下

雄警高空垂降！破窗抄查博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

生活熱門新聞

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

「颱風窩」來了！　路徑超一致

好命女「7種手面相」大公開！

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

黃國昌716遊行喊「綠媒該被唾棄」　美女主播遭圍剿！

好市多經典熟食又上架！她秒嗑半盒

客凌晨問有芋圓嗎？老闆回答、客超怒

《木曜》團隊又1關鍵人物離職　心聲惹哭粉絲

颱風杜蘇芮可能生成！不排除發警報

王小姐也去參加716遊行！曬V領辣照：現場人很多

早餐9地雷一次看！營養師曝選擇方式

政大書城宣布8月底停業　網友不捨：謝謝數十年的陪伴

LINE好友達上限！他崩潰：刪也沒用

更多熱門

相關新聞

凱道爆汗譙政府　蔡稱冷氣還不錯

凱道爆汗譙政府　蔡稱冷氣還不錯

716「司法改革，居住正義」的遊行，數萬群眾頂著熾熱的太陽、流著濕黏的汗水，發出怒吼的聲音，將矛頭直指不公平、不正義的民進黨政府；可民進黨卻假借「全代會」的理由閃避，躲在圓山大飯店裡涼爽爽、樂乎乎的吹冷氣，蔡英文猶然嫌熱。

王小姐也去參加716遊行！曬V領辣照：現場人很多

王小姐也去參加716遊行！曬V領辣照：現場人很多

716遊行衝擊民調變化

716遊行衝擊民調變化

716遊行「很多隱形支持者」　他曝支持人數

716遊行「很多隱形支持者」　他曝支持人數

黃國昌716遊行喊「綠媒該被唾棄」　美女主播遭圍剿！

黃國昌716遊行喊「綠媒該被唾棄」　美女主播遭圍剿！

關鍵字：

716遊行居住正義黃國昌館長PTT

讀者迴響

熱門新聞

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

直擊巨星男神驚現台北街頭！「無P天菜顏值」全被拍

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面