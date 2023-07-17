716遊行苦站3小時「單純認同議題」　他曝3現象：幾乎都年輕男生

▲館長陳之漢與黃國昌舉辦遊行，眾多支持者參與。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢昨（16）日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，不少藍白大咖現身，儘管天氣炎熱，現場氣氛仍相當熱烈。一名單純認同議題而參加遊行的網友，從2點一路站到5點，他事後也分享心得，發現台下幾乎都是年輕男性，「基本上沒什麼老人。」

網友在PTT發文提到，他並非任何人的粉絲，只是單純認同議題，所以參加了昨天的遊行，甚至在烈日底下，從2點待到5點結束，「大太陽大藍天又沒雲，我自認還年輕、身體健康，都站馬路把樹蔭帳篷留給需要的人，但夏天站在中午太陽下真的別輕易嘗試，3小時喝超過2500cc的水也只上過一次廁所，其他都是飆汗飆光了。看到有小小孩跟穿襯衫長褲的阿伯在太陽下，都替他們捏把冷汗，結論是就算下大雨天也比大太陽好，至少淋雨還不會有生命危險，但太陽會曬死人的。」

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▲黃國昌喊話政府，希望還給台灣人公平正義。（圖／記者李毓康攝）

其二，他直言，來賓的口條不太優，不是不流暢就是讀稿機，「大概就館長跟第一個演講戴漁夫帽的還不錯；國昌燒嗓...表現比預期差一些；柯P一直清喉嚨，有人氣但感覺講不到痛點又卡卡，民眾黨代表們的發言還比較順一些；候講得很賣力但台下沒共鳴；王就是大讀稿機還又臭又長；郭表現最失望，口條比柯候都還差很多。」

最後，原PO還發現，台下幾乎都年輕人，基本上沒什麼老年人，「目測幾乎都20代尾到快40左右，但女性朋友是真的比例少男性很多，大部分都是跟男伴參加。」

對此，鄉民紛紛回應，「差點曬傷」、「我大概1點多到，真的是熱到不行」、「女生人數少應該有一部分原因是怕曬」、「如果沒動員恐慘不忍睹」、「一群仇女開始怪為什麼女生不去」。

▲網友分享現場情況。（圖／翻攝自PTT）

拉回昨天的遊行，不少藍白大咖都到現場，包括民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都到場上台致詞，據警方估計，截至下午3點為止，現場民眾來到近3萬人。

而主辦人之一的黃國昌強調，今天活動為的就是希望司法正義跟居住正義，希望這塊土地上，政府能夠真正換回台灣人良善，還給台灣人公平正義。

另外，台北市警局事後回應，本次凱道集會活動，除部分團體表達不同意見外，活動平和結束，無特殊突發狀況；而有關媒體報導凱道集會現場參加人數，同步澄清無對外宣布現場人數。