716遊行「很多隱形支持者」　他曝支持人數！一票點頭：真的太熱

▲館長陳之漢與黃國昌舉辦遊行。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日於凱道舉辦「公平正義救台灣」，民眾不畏炎熱太陽，自上午就陸續湧入人潮，據警方估計，截至下午3點為止現場來到將近3萬人，有網友大讚，到現場的都是英雄，聽說還有南部人特地北上前往。對此，網友表示，如果天氣陰涼，一定會有更多人參與。

有網友在PTT發文，「老實講，昨天去凱道的人都很了不起！英雄！」最熱的下午2時，一群人到凱達格蘭大道，為了社會上不公不義而發聲，其實可以在家吹冷氣，線上支持就好，但這群人卻選擇到現場力挺，甚至還有南部人北上支持，「我很想問問這群去現場的年輕人，是憤怒到什麼程度？」

他認為，如果遊行辦在10月會更好，而且選在周日也很可惜，因為隔天要上班，如果住在中南部的人，參加遊行還要特地北上，多半會選擇在家線上支持。

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▲館長陳之漢與黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



貼文一出，不少網友指出，天氣真的太熱，就算想支持也會選擇在家吹冷氣，「7月最熱還下午兩點，還是禮拜天」、「這種天氣集合，比寒流恐怖」、「剛踏出家門就融化了，只好退回家裡」、「其實更多隱形支持者，如果天氣陰涼，再多個五千人沒問題」、「我們大學朋友群大概20人群組，因為太熱了大家出社會也都忙了，所以決定抽籤派一個代表去參加，其餘19人會請他吃飯，所以嚴格來說，我覺得人數要x15」。

貼文也釣出到現場的網友留言，「站一個小時就覺得不太舒服坐下了，身體被太陽照到的地方好像要燒起來似的」、「老子第一次參加遊行就貢獻給昨天了」、「我光站1hr就頭暈去樹蔭下了」、「全程參與，在凱道曬3小時，從大太陽站到陰天，沒撐傘」、「其實我在現場撐UV傘，脖子披濕毛巾，沒有很熱」。