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黃國昌716遊行喊「綠媒該被唾棄」　美女主播遭圍剿！連麥都被搶走

▲有民眾搶走她的麥克風。（圖／翻攝自臉書／馬郁雯）

▲三立主播馬郁雯昨赴遊行現場採訪。（圖／翻攝自IG／馬郁雯）

記者周亭瑋／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢昨（16）日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，氣氛相當熱烈；不過，赴現場採訪的《三立新聞台》主播馬郁雯就委屈表示，黃國昌在台上點名他們是「綠媒」，她更被周圍群眾謾罵，甚至搶走麥克風，不禁感慨「現在是誰在踐踏新聞自由？」

主播馬郁雯昨晚在臉書寫道，「今天遊行快到尾聲，黃國昌在台上點名綠媒，直指綠媒踐踏新聞自由，應該被唾棄...此時底下群起鼓譟，那時的我站在椅子上，正等待下午五點連線，當然也直接的被部分民眾公然嗆聲。」

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她提到，在黃國昌點名綠媒前10分鐘，她已在連線定位點準備，怎料那時就有民眾試圖擾亂，還搶下她的麥克風，好在有其他民眾制止，說她只是在工作，「隨著黃國昌在舞台上大聲痛斥綠媒時，那些大家所想得到的謾罵，幾乎在我耳邊出現，毫不掩飾，參加遊行並非第一次，對面群眾可能出現的情緒，我早習以為常。」

▲有民眾搶走她的麥克風。（圖／翻攝自臉書／馬郁雯）

▲有民眾搶走她的麥克風。（圖／翻攝自臉書／馬郁雯）

最後，馬郁雯更質疑，「現在是誰在踐踏新聞自由，不就是黃國昌本人嗎？這一把道德標準的尺，向來是黃國昌過去打弊時積累的『基本準則』，但這把尺，難不成只能放在別人身上？實在有失公允。」

對此，媒體人黃揚明也感嘆，「第一線記者都是無辜的，若沒有他們去採訪，更難將這場活動想傳達的課題讓另一個同溫層知悉。媒體的問題不是一天造成的，過去有許多群眾運動，我都曾看過對不友善的媒體出言、出手攻擊，或是干擾連線。距離理性發聲的公民素養，台灣還很遙遠。」

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