「王小姐也去參加716遊行」！　曬V領背心辣照：現場人很多

▲王小姐到現場支持 。（圖／翻攝自當事人FB）



記者施怡妏／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日下午2時在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，據警方估計，截至下午3點為止現場來到將近3萬人，一名身材姣好的「王小姐」，穿著V領上衣，露出事業線與活動發放的手牌合照，意外成為「嬌」點，有網友將照片轉發到臉書社團，直呼「王小姐是對的！」

有網友在臉書「爆廢公社二館」發文，貼出一張照片，「王小姐是對的，今天有誰也在現場呢？」照片中，該名王姓女子穿著白色的V領上衣，手拿著公平正義的手牌，頭上還帶著橫幅，到現場力挺，雖然王小姐戴著口罩，但水汪汪的大眼睛，以及令人害羞的事業線，仍引起網友關注。

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據了解，桃園龜山一名「王小姐」（本名姓莊）遇到租屋糾紛而PO網求助，結果受訪時因穿著火辣低胸上衣，一夕爆紅；不過，照片中的王小姐，不是遇到租屋糾紛的王小姐，但該名女子來頭也不小，是一名在IG擁有2萬粉絲的網紅「月月」，她也在該篇貼文底下留言，「我不是那位王小姐，但不管對不對，今天真的很熱」、「我只是支持司法正義跟居住正義參加遊行」。

「月月」參加完716遊行後，在臉書上寫下心得，「今天大家辛苦了，也認識到新朋友，現場其實人很多，也不少父母帶小孩一起參加，看著也蠻感動的」。

▼「月月」身材姣好。（圖／翻攝自當事人IG、FB）

