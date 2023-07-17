海口啟動「六停」措施　呼籲民眾：非必要不出門

▲海口美蘭區三聯村漁港內漁船回港避風。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者林郁婷／綜合報導

海南省海口市防汛防風防旱指揮部昨日宣布，受泰利颱風影響，海口市各地將出現不同等級之暴雨、海水倒灌及淹水，並伴隨12級及以上強風，因此自今（17）日12時起，全市範圍內啟動停課、停工、停運、停航、停園、停業等「六停」措施，具體結束時間將於7月18日視情況通知。

《中新社》報導，海口市防汛防風防旱指揮部在公告內呼籲，泰利颱風來襲，海口市可能出現暴雨、大暴雨、局部地區特大暴雨等，海嘯引起的海水倒灌及淹水，還有12級及以上強風，自今日12時起，啟動「六停」措施，「民眾非必要不出門，請搶險救災和民生保障單位做好供水、供電、供氣、供油、交通、通信、醫療等保障工作。」

▲泰利颱風預估路徑。（圖／翻攝大陸中央氣象局官網）



「六停」措施包括停課、停工、停運、停航、停園、停業等。除了已放假的幼兒園、中小學、技職院校等，其餘各類托兒所、補習班也停課；所有在建工地停工，高空、戶外作業人員全部停止作業，各類產業園、生產基地與工廠停止運作。

海口市高鐵、火車、公車、客運及計程車停運，民眾須注意臨時交通管制和繞行提醒標誌，非必要不要駕車外出；新海港、秀英港、鐵路南港和美蘭機場停航；公園、旅遊景區（點）停止開放；各百貨公司、娛樂場所、餐廳、會展及市場停止營業，戶外大型藝文活動停止。

據了解，4號颱風「泰利」為今年首個登陸的颱風，海口市氣象台已於7月16日21時48分發布橙色暴雨預警。