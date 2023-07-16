南韓洪災37人死亡！當局打撈泡水公車搜出9遺體　估再降300mm暴雨

▲南韓忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道遭美湖江6萬噸氾濫河水灌爆，16日水位仍難以退去。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓夏季梅雨季來襲，連續多天的「極限豪雨」讓忠清北道、慶尚北道淪為重災區，各地傳出土石流以及河流潰堤導致河水灌進地下道的慘劇，從本月9日至今（16）日上午11時超過一周的豪雨導致全國33人死亡、10人失蹤，其中忠清北道清州市地下道已搜出第9具遺體，至於慶尚北道土石流則導致18人喪命。

南韓氣象廳預估，未來直到18日忠清南北道、全羅北道、慶尚北道北部內陸地區還有機會再降下300mm的雨量。

根據《韓聯社》，近年來氣候變遷與極端氣候的影響擴大了南韓在梅雨季時的暴雨災情，南韓中央災難安全對策本部指出，從9日至16日上午11時暴雨共導致33人死亡（慶尚北道17、忠清北道11、忠清南道4、世宗市1）、10人失蹤、22人輕重傷。在死傷統計數據發佈後，消防當局在清州市地下道搜出2具遺體、慶尚北道再傳2人死亡，暫時估計共有37人死於連續數日的暴雨，預估死傷人數還會持續攀升。

▲▼消防當局從宮坪第2地下道打撈起受困的紅色公車，潛水人員搜出第9具遺體。（圖／CFP）

忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道昨（15）日上午8時40分遭附近氾濫潰堤的美湖江（美湖川）6萬噸河水灌爆，道路上15（警方從監視器畫面統計）至19台（消防當局統計）車輛受困，急行公車747號泡在洪水當中，車上包括司機估計載有9至10人，消防當局進行徹夜的排水和堵水作業後，16日上午派出潛水人員，並從洪水中打撈失事公車，目前一共發現9具罹難者遺體。

至於慶尚北道醴泉郡、榮州市、奉化郡、聞慶市等4個市郡因暴雨傳出嚴重的土石流災情，源源不絕的泥流淹沒村莊和民宅，截至16日下午2時當地共傳出18人死亡、9人失蹤、17人輕重傷，其中人員傷亡多半集中在醴泉郡，而死因涉及土石流者至少有12人，4個市郡多達1萬464戶處於停電狀態。

此次暴雨也導致南韓全境淹水的農田面積達1萬120公頃，相當於2萬1000多座足球場（0.714公頃）的面積，而遭洪水慘淹的農作物大部分是稻米（9410公頃）、大豆（4661公頃）。

▼南韓慶尚北道醴泉郡孝子面白石里因暴雨而導致山崩，土石流沖垮5棟住宅，至少3死2失蹤。（圖／CFP）

▲南韓慶尚北道醴泉郡甘泉面閥方里因土石流和山崩被夷為平地，建築遭淹沒或倒塌。（圖／CFP）

另外，這場暴雨讓忠清南道論山市城東面論山川堤防16日上午潰堤，堤防因洪水沖刷斷為兩節，目前尚未傳出人員傷亡。

目前南韓政府針對扣除濟州島在外的全境地區發佈「土石流警報」，氣象廳16日預估，忠清南北道、全羅南北道、慶尚南北道、濟州島山區截至18日以前有機會再降下100至250mm的雨量，而忠清南北道、全羅北道、慶尚北道北部內陸地區的降雨量甚至恐飆增至300mm以上。

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