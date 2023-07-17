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拚24小時環半台灣！騎士一晚沒睡虛弱蹲路邊　警及時伸援手

▲壯男熱血衝24小時騎車環島，一晚沒睡臉色慘白蹲路邊。（圖／警方提供）

▲壯男熱血衝24小時騎車環島，一晚沒睡臉色慘白蹲路邊。（圖／警方提供）

記者游瓊華／台中報導

新北市一名40歲王姓男子和友人各騎一台175c.c.機車要24小時環台灣半島，15日上午從新莊出發，騎了24小時都沒有休息，騎到台7甲線48K時因體力不支，感到頭暈，停車蹲坐路旁休息。員警巡邏時發現曾問是否需要協助，王男一度拒絕，未料半小時後，員警巡邏結束發現王男還蹲坐路邊，趕緊將王男帶回派出所，不僅提供床位讓王男休息，事後還請他吃飯，事後王男體力恢復繼續上路。

▲壯男熱血衝24小時騎車環島，一晚沒睡臉色慘白蹲路邊。（圖／警方提供）

▲員警第一次看到王男時，王男臉朝下蹲在路邊對員警說頭暈。（圖／警方提供）

警方透露，王男跟友人在15日上午10時許從新北市新莊住所出發欲環島半圈，南下至台中後行經南投、途經武嶺，再行駛台7甲線至宜蘭返回新莊，沿途僅停留用餐稍作休息都沒有睡覺。和平警分局勝光派出所副所長張明殷騎機車巡視轄區時，發現王男蹲坐路旁，曾問是否需要協助，王男一度拒絕，等巡視至思源埡口折返，看到王男仍在原地，遂將王男載至派出所休息，並提供床位小睡片刻，事後還請王男吃飯。

王男對員警表示，如果沒有遇到員警，在這前不著村、後不著店的山路上，也不知道如何是好，感謝員警伸出援手。

和平警方局也提醒，近年盛行騎機車在24小時內完成環島活動，被稱為「24耐環島」，越來越多人嘗試，和平警分局提醒，從事各項活動應審慎評估自身狀況，長途旅程請適時休息，切勿疲勞駕駛，確保行車安全。

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