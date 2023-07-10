【廣編】SYM CLBCUX樂天女孩　接力環島成功

▲炎炎夏日，樂天女孩騎著SYM最新發表的百搭輕穎車「CLBCU」去環島。

圖、文／SYM提供

2022年由三陽董事長環島，開啟SYM的機車環島元年，今年持續將Start Your Miles的環島熱血因子延續，特別邀請樂天女孩，騎乘最新發表的百搭輕穎車「CLBCU」，踏上接力環島之旅，深度體驗台灣各地的美好。

CLBCU車款設計是參考蜂鳥的身形與體態進行構想，依據蜂鳥最小的體型，車體設定上以小巧、降低風阻，達到同級最輕巧車款。對照蜂鳥羽毛的繽紛色彩，推出五款車色「極光銀」、「糖果粉」、「淡鹽藍」、「幻夢藍」、「仙氣白」，並導入SYM多層噴塗工法讓車殼在不同光線下呈現不同的色澤。

本次環島正值炎炎夏日，騎車在外女孩們會需要整理妝髮，可旋轉後照鏡的支援，讓她們隨時保持閃耀動人，車廂的22.5L大空間也讓她們直呼好實用。還有兩點女孩都覺得很貼心，喜歡自拍記錄與姊妹出遊最害怕就是遇到手機沒電，QC3.0的快充可以讓手機電力滿滿，記下更多美好的回憶；搭載Keyless不用再東翻西找地找鑰匙，輕輕一碰就開啟車輛，方便又新潮。其中身高比較嬌小的女孩，表示CLBCU超乎她的想像，身高不再是阻礙，騎乘時腳可以穩穩地踏到地，以及縮短的煞車拉桿，手掌小也可輕易一手掌握住自身安全。最重要的是，長途旅程因為有了EnMIS引擎，不用時常繞路找加油站，所以經過這幾天與CLBCU相處後，有幾位女孩就晉升為CLBCU的車主！

百搭輕穎車CLBCU已經準備好最貼心的女孩首購機車選項，優惠活動會一直持續到7月底！購買CLBCU優惠詳情請見官網：https://tw.sym-global.com/newslist-55-page137