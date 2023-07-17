快訊／克里米亞大橋傳出爆炸聲　俄羅斯宣布交通暫停

▲圖為克里米亞大橋。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

路透引述烏克蘭媒體RBC-Ukraine消息指出，克里米亞大橋（Crimean Bridge）傳出爆炸聲。另一方面，俄羅斯扶植的克里米亞首長阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）17日透過Telegram表示，由於緊急情況，克里米亞大橋交通暫停。

阿克肖諾夫表示，這起緊急事件發生在大橋第145根柱子，但並未透露更進一步的細節。不過俄羅斯Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）消息指出，就在當地17日凌晨3時4分以及3時20分，大橋發生兩次襲擊事件。

烏克蘭方面並未立即發表評論。目前路透社無法獨立核實相關訊息。依據BNO News報導，這起事件造成多人受傷。

克里米亞大橋是連接克里米亞半島及俄羅斯卡斯洛達地區（Krasnodar）的大橋，由俄羅斯耗資建造，在2018年開通時，總統普丁親自參加典禮儀式。不過2022年10月，橋上一輛裝有炸藥的卡車行駛期間爆炸，導致大橋結構嚴重受損；在歷經數月修繕後，道路、鐵路交通才恢復。

▼克里米亞大橋去年10月發生爆炸，冒出熊熊火光與濃煙。（圖／達志影像／美聯社）