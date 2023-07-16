快訊／9縣市高溫警示！5地區連3天「熱飆36°C↑」　午後防雷雨彈

▲中央氣象局發布高溫警示。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象局針對9縣市發布高溫警示，其中因天氣高溫炎熱，明（17）日中午前後台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，請注意。

氣象局指出，17日低壓帶影響，天氣不穩定，東半部、南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中部以北地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後山區有局部大雨發生的機率，山區活動請留意天氣變化，此外清晨中部以北地區有局部短暫陣雨。

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▲一圖看未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局，下同）

高溫方面，各地仍高溫悶熱，高溫約32到35度，台中以南、台東及台北市有局部36度高溫發生的機率，請多補充水分並注意防曬。

氣象局提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：

台南市、台中市、雲林縣、彰化縣、台北市

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：

高雄市、台東縣、嘉義縣、台南市、台中市、屏東縣、雲林縣、彰化縣、台北市

▲氣象局高溫警示地圖。