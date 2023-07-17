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颱風「杜蘇芮」可能生成！專家曝路徑預測：不排除發警報機會

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者林振民攝）

▲上周末受到颱風泰利環流影響，部分地區雨勢較大。（圖／記者林振民攝）

記者李宜秦／台北報導

今年第4號颱風「泰利」逐漸遠離，不過氣象專家指出，本周末要再注意下一個熱帶低壓或颱風的動態，目前已有熱帶擾動在菲律賓東南風發展，預計周三、四有機會增強為熱帶性低氣壓貨今年第5號颱風「杜蘇芮」，未來將通過台灣以南，周末天氣可能受其影響，且不排除發布颱風警報的機會。

天氣職人吳聖宇在臉書粉專天氣風險貼文中表示，目前菲律賓東南方海面上有熱帶擾動發展中，未來幾天逐漸增強，周三、四有機會發展成熱帶低壓或今年第5號颱風「杜蘇芮」，並且朝向菲律賓呂宋島北部到巴士海峽南部一帶移動，可能在周末期間通過台灣以南，然後繼續往廣東、香港等地靠近。

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吳聖宇指出，台灣這個周末期間的天氣很有機會受到它的影響，不過影響的程度仍要觀察它通過的距離遠近而定，如果距離較遠，外圍環流對於東半部、恆春半島的影響較顯著，距離較近的話，影響範圍就會更大也更明顯，甚至不排除發布颱風警報的機會。

▲▼彭啟明貼出熱帶系統路徑預測圖。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲▼彭啟明貼出熱帶系統路徑預測圖。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲▼彭啟明貼出熱帶系統路徑預測圖。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲▼彭啟明貼出熱帶系統路徑預測圖。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

氣象達人彭啟明也在臉書貼出熱帶系統路徑預測圖，其中甚至有預測路徑是「穿過台灣」的走法，不過他也說，「走了一個，預備還有下一個，這就是颱風季的寫照。平常心去面對，最重要的是你有沒有做好防颱的準備，把這當成風險管理就好了，不需要恐來恐去」。

吳聖宇表示，今日到周三花東地區、恆春半島有短暫陣雨，西半部、東北部地區則會有午後熱對流雷雨，並且有局部大雷雨或短時較大雨勢發生的機會，降雨的範圍較大。各地高溫可達33-35度，大台北、中南部近山區局部單點可能達到36度或以上。

周四、五太平洋高壓又增強，迎風面花東地區、恆春半島一帶仍可能有局部短暫陣雨，西半部到了午後也還是會有局部熱對流雷雨出現，但是雨勢跟降雨的範圍都會縮減許多，偏向山區為主，平地降雨的機會減少，高溫甚至會有再上升的趨勢，普遍可達到34-36度。

ET快訊
颱風「杜蘇芮」可能生成！　預測路徑曝
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