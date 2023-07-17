　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新颱「杜蘇芮」最快後天生成　「若距離較近不排除發警報」

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，位於菲律賓東南方的熱帶擾動，周三、周四有機會發展為熱帶性低氣壓，或是今年第5號颱風「杜蘇芮」，台灣周末天氣很有機會受到它的影響，不過影響程度仍要觀察它通過的距離遠近而定，距離較近的話，甚至不排除發布颱風警報的機會，因此未來幾天預報的變化相當值得注意。

吳聖宇指出，這周前半段的天氣依然跟泰利颱風的低壓帶有關，雖泰利颱風逐漸遠離，但相關低壓帶從今天（17日）開始到周三還是持續影響台灣，風向大致為偏南風逐漸轉為東南風，迎風面花東地區、恆春半島有短暫陣雨，西半部、東北部則會有午後熱對流雷雨，並且有局部大雷雨或短時較大雨勢發生的機會，降雨的範圍較大，山區跟平地都可能會受影響。

▼周末天氣可能受到影響。（圖／資料照／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

吳聖宇說，周四、周五太平洋高壓較為增強，低壓帶影響告一段落，台灣附近大致為東南風環境，迎風面花東地區、恆春半島一帶仍可能有局部短暫陣雨，西半部到了午後也還是會有局部熱對流雷雨出現，但是雨勢跟降雨的範圍都會縮減許多，偏向山區為主，平地降雨的機會減少，整體天氣可望趨於穩定。

吳聖宇提醒，周末期間則是要注意下一個熱帶低壓或颱風的發展以及動態，目前它的前身擾動已經在菲律賓東南方出現，未來這幾天將會逐漸增強，周三、周四就有機會發展為熱帶性低氣壓，或是今年第5號颱風「杜蘇芮」，並且朝向菲律賓呂宋島北部到巴士海峽南部一帶移動，可能在周末期間通過台灣以南，然後繼續往廣東、香港等地靠近。

吳聖宇分析，台灣周末期間的天氣很有機會受到它的影響，不過影響程度仍要觀察它通過的距離遠近而定，如果距離較遠，外圍環流對於東半部、恆春半島的影響較顯著；距離較近的話，影響範圍就會更大也更明顯，甚至不排除發布颱風警報的機會，因此未來幾天預報的變化相當值得注意。

至於近期是否可能還有颱風生成，中央氣象局預報員廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，等到周四之後不排除發展，因屆時季風低壓較南邊，海溫相對比較高，更適合熱帶系統發展，但發展位置、發展時間很難說，仍要再觀察。

ET快訊
逼女友刪照釀墜樓悲劇！　選秀歌手突宣布退賽…IG被罵爆
女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女「打到鍋柄變形」下場曝光
17歲少年遭誤逮！呂秋遠控警「至少涉2罪」：願免費幫提告
抽中有望現賺6.6萬元！　閎康今日起開放申購、承銷價175元
監視器畫面曝！南韓暴雨「6萬噸洪水」瞬間灌入　地下道至少11
泰利估今轉中颱！全台防劇烈天氣　恐有新颱侵台機率曝
倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」　絕美現場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新颱「杜蘇芮」最快後天生成　「若距離較近不排除發警報」

泰利估今轉中颱！全台防劇烈天氣　恐有新颱侵台機率曝

好市多「經典熟食」又上架了！女客回家秒嗑半盒　會員評價曝光

北市街頭驚見神祕三角洲　巷口狂設「28根防撞桿」用途曝光

LINE加入好友達上限！他崩潰喊「刪除還是不能加」　內行解法曝光

好命女「7種手面相」大公開！手掌吉痣＝有錢、一生波折少

兒子勸健檢成他救命恩人！賣衣郎「換肝重生」走過17年抗癌路

泰利將升級中颱！星宇、長榮明取消澳門部分航班　航空異動一次看

快訊／9縣市高溫警示！5地區連3天「熱飆36°C↑」　午後防雷雨彈

顧客凌晨突問「現在有芋圓嗎」…老闆回應讓他超怒　粉絲卻笑噴

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭　最後身影曝

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

新颱「杜蘇芮」最快後天生成　「若距離較近不排除發警報」

泰利估今轉中颱！全台防劇烈天氣　恐有新颱侵台機率曝

好市多「經典熟食」又上架了！女客回家秒嗑半盒　會員評價曝光

北市街頭驚見神祕三角洲　巷口狂設「28根防撞桿」用途曝光

LINE加入好友達上限！他崩潰喊「刪除還是不能加」　內行解法曝光

好命女「7種手面相」大公開！手掌吉痣＝有錢、一生波折少

兒子勸健檢成他救命恩人！賣衣郎「換肝重生」走過17年抗癌路

泰利將升級中颱！星宇、長榮明取消澳門部分航班　航空異動一次看

快訊／9縣市高溫警示！5地區連3天「熱飆36°C↑」　午後防雷雨彈

顧客凌晨突問「現在有芋圓嗎」…老闆回應讓他超怒　粉絲卻笑噴

「賴清德的林全」操刀　政見主軸「國家希望工程」

人夫偷吃妻好友被「厭惡外遇」弟媳抓包　小三訴苦反成鐵證

中國資料和反間諜法趨嚴　跨國企業加速資料脫鉤

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

日本非官方台海危機兵推　台美日缺對話機制受關注

新颱「杜蘇芮」最快後天生成　「若距離較近不排除發警報」

普丁警告：俄羅斯擁有充足庫存集束彈藥

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女「打到鍋柄變形」下場曝光

逼女友刪照釀墜樓悲劇！　選秀歌手決賽前突宣布退賽…IG被罵爆

趕著談代言慘摔一跤！　楊千霈下巴雷殘「破相傷照曝光」

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

好命女「7種手面相」大公開！

客凌晨問有芋圓嗎？老闆回答、客超怒

《木曜》團隊又1關鍵人物離職　心聲惹哭粉絲

好市多經典熟食又上架！她秒嗑半盒

LINE好友達上限！他崩潰：刪也沒用

28根防撞桿圍「神祕三角洲」用途曝光

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

好市多神級熟食10年沒漲價！會員嗨翻

早餐9地雷一次看！營養師曝選擇方式

泰利將升級中颱！星宇、長榮明取消澳門部分航班　航空異動一次看

告別倒楣！3生肖明起「走大運」

更多熱門

相關新聞

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

輕度颱風泰利估今天（17日）增強為中度颱風！氣象專家吳德榮提醒，今日至周三午後有強對流，慎防局部大雷雨及其伴隨的劇烈天氣；最新歐洲系集模式24日20時不確定性模擬圖，調整為在呂宋島東北端達中颱以上的侵襲機率為60%，台灣陸地的侵襲機率在20%以下，應持續觀察。

即／9縣市高溫警示！5地區連3天熱飆36°C↑

即／9縣市高溫警示！5地區連3天熱飆36°C↑

泰利外圍水氣才襲台！又有熱帶擾動現身　專家：2天內有發展趨勢

泰利外圍水氣才襲台！又有熱帶擾動現身　專家：2天內有發展趨勢

一圖看一周天氣！連3天強轟午後大雷雨　「下周日熱帶系統攪局」

一圖看一周天氣！連3天強轟午後大雷雨　「下周日熱帶系統攪局」

海面3系統牽動台灣天氣！下周可能有颱風生成　「最靠近時間曝」

海面3系統牽動台灣天氣！下周可能有颱風生成　「最靠近時間曝」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1南下台中系統清晨事故　成立緊急應變小組

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

偷吃失戀女激戰30多次　人夫體力不支分手了

好命女「7種手面相」大公開！

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　鄉民全炸鍋

客凌晨問有芋圓嗎？老闆回答、客超怒

即／台61蘆竹段橋下驚見女屍！疑遭人丟包死因不明

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面