新颱「杜蘇芮」最快後天生成　「若距離較近不排除發警報」

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，位於菲律賓東南方的熱帶擾動，周三、周四有機會發展為熱帶性低氣壓，或是今年第5號颱風「杜蘇芮」，台灣周末天氣很有機會受到它的影響，不過影響程度仍要觀察它通過的距離遠近而定，距離較近的話，甚至不排除發布颱風警報的機會，因此未來幾天預報的變化相當值得注意。

吳聖宇指出，這周前半段的天氣依然跟泰利颱風的低壓帶有關，雖泰利颱風逐漸遠離，但相關低壓帶從今天（17日）開始到周三還是持續影響台灣，風向大致為偏南風逐漸轉為東南風，迎風面花東地區、恆春半島有短暫陣雨，西半部、東北部則會有午後熱對流雷雨，並且有局部大雷雨或短時較大雨勢發生的機會，降雨的範圍較大，山區跟平地都可能會受影響。

▼周末天氣可能受到影響。（圖／資料照／記者李毓康攝）



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吳聖宇說，周四、周五太平洋高壓較為增強，低壓帶影響告一段落，台灣附近大致為東南風環境，迎風面花東地區、恆春半島一帶仍可能有局部短暫陣雨，西半部到了午後也還是會有局部熱對流雷雨出現，但是雨勢跟降雨的範圍都會縮減許多，偏向山區為主，平地降雨的機會減少，整體天氣可望趨於穩定。

吳聖宇提醒，周末期間則是要注意下一個熱帶低壓或颱風的發展以及動態，目前它的前身擾動已經在菲律賓東南方出現，未來這幾天將會逐漸增強，周三、周四就有機會發展為熱帶性低氣壓，或是今年第5號颱風「杜蘇芮」，並且朝向菲律賓呂宋島北部到巴士海峽南部一帶移動，可能在周末期間通過台灣以南，然後繼續往廣東、香港等地靠近。

吳聖宇分析，台灣周末期間的天氣很有機會受到它的影響，不過影響程度仍要觀察它通過的距離遠近而定，如果距離較遠，外圍環流對於東半部、恆春半島的影響較顯著；距離較近的話，影響範圍就會更大也更明顯，甚至不排除發布颱風警報的機會，因此未來幾天預報的變化相當值得注意。

至於近期是否可能還有颱風生成，中央氣象局預報員廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，等到周四之後不排除發展，因屆時季風低壓較南邊，海溫相對比較高，更適合熱帶系統發展，但發展位置、發展時間很難說，仍要再觀察。