賴香伶稱「女性在家顧孩子」沒去716　她批：赤裸裸刻板印象

▲台灣基進立委參選人吳欣岱。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量前立委黃國昌、「館長」陳之漢發起716凱道集會活動落幕，有網友觀察到參與活動者男女比例懸殊，而民眾黨立委賴香伶今（17日）受訪稱，也許很多女性都還在家照顧孩子與長輩，對此，台灣基進立委參選人吳欣岱批評，這是赤裸裸的刻板印象、性別歧視，原因應是該集會只是為了發洩對執政黨的不滿，沒有「更好的未來」的願景。

賴香伶今天稍早在立法院被問及男女比例懸殊一事，她坦言，女性從政的困難度確實很高，更不用講參與公民社會，也許昨天很多的女性，都還在家裡照顧孩子、照顧長輩，因此，盼可透過修法或倡議，推動親職平權、親職均等性別概念。

不過，此語引發吳欣岱不認同，吳表示，「賴香伶難道是說，有去遊行的人都是拋下要照顧家裡長輩和小孩的豬隊友嗎？不然為什麼只有女生要在家？還是妳覺得女生不關心公平正義呢？」昨天她才分享帶著孩子前往桃園進行客廳會，再帶著孩子返家的感觸，今天就看到這樣赤裸裸的刻板印象、性別歧視。

吳欣岱說，當初的罷韓遊行、每年的同遊，好多人都是帶著小朋友、帶著狗狗，也有推著長輩一起出來參與社會，如果是為了對的事，很多人是全家出動，許多父母更是以此為公民教育的實踐，如果遊行的目的正當、充滿正能量，這種政治實踐的充權感受，帶著小朋友更能讓他們獲得難得的經驗，是公民教育很珍貴的一課。

吳欣岱指出，716凱道集會只是為了發洩對執政黨的不滿，焦點並沒有放在具有改革的建設性議題，儘管有些參與的NGO有提出政策建議，但很顯然這並不是大家關注的，如果沒有「更好的未來」的願景，父母真的不會想帶小朋友曬太陽。