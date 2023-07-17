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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析716「侯友宜有勇氣、柯文哲失敗」　前幕僚：你身邊的誇獎都假的

▲▼柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日於凱道舉辦「公平正義救台灣」，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘等都到場。前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡分析，侯友宜這次雖然台下狂吼「下台」，依然保持笑容，把話說完，是有勇氣的，而獲在場民眾擁戴的柯文哲，需要正視自己的缺點，因為「你身邊的誇獎都是假的，遊行失敗才是真的。」

面對這次凱道活動，柯文哲活動前一周就下達動員令，要求民眾黨公職參加本次集會，柯粉社群更號召支持者前來助威，還擬定現場「喊聲」策略。而活動開始後，主辦方也安排柯文哲壓軸登場，現場氛圍猶如民眾黨2024的造勢大會。

不過，吳靜怡指出，其實這場活動對柯文哲來說是失敗的，對館長來說是成功的。這次遊行，值得研究的就是女性只有1/50，男性的輪廓幾乎一致，對於柯文哲民調30%的支持度，更能確定就是國民黨游離過去的，並非什麼年輕人、高知識份子。民眾黨不應該掛名動員，台灣第二政黨的氣勢，本來是蓋牌，現在提早掀起來，居然是張「鬼牌」，射出穿雲箭只有男性接受。

至於侯友宜，吳靜怡認為，面對台下狂吼「下台」甚至一大群人喊「在野黨督導不周」雷霆貫耳，侯友宜依然保持笑容，把話說完，這是有勇氣的；而時代力量黨主席王婉諭锪動後會被大量網軍洗成「小綠」，這就是雍正王朝慣用伎倆，但柯軍師一定會失策，本來第三政黨的票都是從泛綠光譜拿到的，民眾黨不要，但時力很需要。

吳靜怡喊話柯文哲，請正視自己，領導統御只有假數據沒有實際戰術，文宣戰術只有攻擊藍、綠，你身邊的誇獎都是假的，遊行失敗才是真的。

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