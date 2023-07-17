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泰利估今轉中颱！全台防劇烈天氣　恐有新颱侵台機率曝

（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風泰利估今天（17日）增強為中度颱風！氣象專家吳德榮提醒，今日至周三午後有強對流，慎防局部大雷雨及其伴隨的劇烈天氣；最新歐洲系集模式24日20時不確定性模擬圖，調整為在呂宋島東北端達中颱以上的侵襲機率為60%，台灣陸地的侵襲機率在20%以下，應持續觀察。

中央氣象局預報員廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周二受到季風低壓帶影響，東半部、南部和恆春半島整天有不定時降雨，其他地區多雲到晴，可能有午後雷陣雨，今山區有局部大雨機率；周二台東及午後中南部、各地山區可能有局部大雨，大雨範圍較擴大。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

廖經翔說，周三水氣逐漸減少，花東、恆春半島有短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，午後南部和各地山區有機會局部大雨；周四至周日太平洋高壓逐漸西伸，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

廖經翔表示，輕颱泰利今天、周二有機會變中颱，朝西北西往雷州半島或海南島。至於近期是否可能還有颱風可能生成，他分析，等到周四之後不排除發展，因屆時季風低壓較南邊，海溫相對比較高，更適合熱帶系統發展，但發展位置、發展時間很難說，仍要再觀察。

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼泰利今有機會變中颱，往雷州半島或海南島。（圖／翻攝tropicaltidbits、氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周三季風低壓環流（mosoon gyre）影響，今日大氣不穩定，午後有強對流，慎防局部大雷雨及其伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）；周二、周三水氣多，局部地區偶有短暫陣雨的機率，恆春半島、花東有較大雨勢，大氣不穩定，午後有強對流，慎防局部大雷雨及其伴隨的劇烈天氣。

吳德榮分析，周四至周六季風低壓環流西移，水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，山區及局部平地午後有雷陣雨，但對流強度減弱，範圍縮小；周日熱帶系統在呂宋島北部附近，受其外圍環流影響，各地偶有短暫雨的機率、花東明顯降雨。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式10天模擬顯示，另一熱帶擾動侵襲機率最大值由菲律賓東方海面，向西北西前進，掠過呂宋島東北端經巴士海峽、朝廣東進行；24日20時不確定性模擬圖，調整為在呂宋島東北端達中颱以上的侵襲機率為60%，台灣陸地的侵襲機率在20%以下，但此為第8天的模擬，仍應持續觀察模式調整，切莫遽下定論。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式24日20時不確定性模擬圖，調整為在呂宋島東北端達中颱以上的侵襲機率為60%，台灣陸地的侵襲機率在20%以下。 （圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

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