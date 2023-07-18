全台今防大雷雨！杜蘇芮最快明生成估中颱↑　比泰利強很多

▲目前西北太平洋上有兩個熱帶系統，一個是輕度颱風泰利，另一個是位於菲律賓東方海面、可能成颱的熱帶擾動（98W）。（圖／翻攝JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（18日）、周三午後有強對流，慎防局部大雷雨及其伴隨的劇烈天氣；最新歐美系集模式皆模擬周三、周四有機率成颱，且將繼續增強至中度以上，比泰利颱風強很多，但研判是否或何時侵台？實屬言之過早！應耐心觀察。根據國際命名，若成颱將是今年第5號颱風「杜蘇芮」（Doksuri，南韓命名，指猛禽）。

中央氣象局今晨對屏東縣發布「大雨特報」，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意。

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氣象局預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天低壓帶影響，南部、東南部整天有不定時短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地有些雷陣雨，尤其中部以北、各地山區有大雨機率；周三低壓帶影響結束，南部、東南部和恆春半島有些降雨，其他地區午後有些雷陣雨，南部和各地山區有局部較大雨勢機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠說，周四至下周一是太平洋高壓逐漸增強過程，各地多雲到晴，東部、東南部和恆春半島有局部短暫陣雨，各地午後有些雷陣雨。

而本周還有其他颱風生成？曾昭誠分析，菲律賓東方海面周四前後有個低壓會發展，強度還要觀察，由於屆時是高壓逐漸增強過程，目前預測會從台灣南方通過，但不確定性滿大，要看周四前後發展過後會比較確定。至於是否可能發布颱風警報，他表示，如果該系統靠近過程中，離台灣夠近，也有達到颱風的強度，就不排除，仍要觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周三季風低壓環流（mosoon gyre）影響，水氣多、局部地區偶有短暫陣雨的機率，恆春半島、花東有有較大雨勢，大氣不穩定，午後有強對流，慎防局部大雷雨及其伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

▲▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬顯示（上圖），另一熱帶擾動的輕颱侵襲最大值，由菲律賓東方海面向西北前進，下周二20時在呂宋島北部、續朝廣東進行；美國系集模式模擬（下圖）則顯示，系集平均及各別成員皆比歐洲模擬偏向台灣。 （圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」、weathernerds）

吳德榮指出，周四至周日季風低壓環流西移，水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨的機率，山區及部分平地午後有雷陣雨，但對流強度減弱，範圍縮小；下周一熱帶系統在呂宋島北部附近，受其外圍環流影響，迎風面東半部降雨增大，背風面西半部晴熱，山區有局部短暫雨的機率。



吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬顯示，另一熱帶擾動的輕颱侵襲最大值的路徑，與泰利路徑類似，由菲律賓東方海面向西北前進，下周二20時在呂宋島北部，續朝廣東進行；美國系集模式模擬則顯示，系集平均及各別成員皆比歐洲系集模擬偏向台灣。

吳德榮表示，由於高海溫、低風切，兩模式皆模擬周三、周四有機率成颱，且將繼續增強至中度以上，比泰利強很多，但以目前模擬的不確定性，研判是否或何時侵台？實屬言之過早！應耐心觀察模式調整。