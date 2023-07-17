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親吻蛇28年！泰國「眼鏡蛇之王」宣布退休　一生失誤被咬4次險死

▲▼眼鏡蛇,cobra。（圖／達志影像／示意圖）

▲親吻眼鏡蛇28年，泰國「眼鏡蛇之王」宣布退休。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

泰國一位被稱為「眼鏡蛇之王」的62歲動物表演者柴布迪（Thongkum Chaibuddee）近日宣布退休，結束28年表演生涯，原因是他的表演要親吻眼鏡蛇，這個絕技甚至讓他創下金氏世界紀錄，然而現在他的年歲已高，一旦被咬恐危及生命，最近在妻子表達擔憂後，讓他終於下定決心退休。

根據The Thaiger報導，柴布迪被稱為「眼鏡蛇之王」，最驚人的表演絕技就是安全的親吻眼鏡蛇，他甚至一次表演中親吻了19條眼鏡蛇，創下金氏世界紀錄，他平常居住在坤敬府一座泰國境內唯一的眼鏡蛇村，家中放滿了他多年來寫下的筆記，還有各類的表演照片與證書等。

柴布迪表示，他對於現在的生活很滿意，也沒有背負任何負債，加上醫生曾經警告過他，他年齡已超過60歲，這個年齡的人一旦遭眼鏡蛇咬傷，死亡的風險會非常高，最近在妻子打電話關心他的安全後，讓他徹底下定決心退休，不再進行任何表演。

在當地的眼鏡蛇表演俱樂部中，已經有4人因為遭眼鏡蛇咬傷而死，死者的年齡全部都超過60歲，甚至柴布迪也有4次意外失誤，不小心遭眼鏡蛇咬傷的紀錄，其中3次差一點救不回來，最近一次發生在2014年的普吉島。

柴布迪說，他退休後會繼續飼養長期陪伴他表演的5條眼鏡蛇一段時間，當然如果有任何人或團體有購買意願，他願意以每公斤1000泰銖（約新台幣888元）價格出售，這些蛇的體重約在4至5公斤左右。

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