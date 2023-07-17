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正妹見3歲童獨走公路！下車關心竟一起失蹤　2天後詭異現身家門口

▲▼驚見幼童獨自走公路 美妙齡女急下車關切竟人間蒸發。（圖／翻攝自Hoover Police Department）

▲25歲正妹深夜驚見幼童獨走公路，下車關心後離奇失蹤。（圖／翻攝自Hoover Police Department）

記者趙蔡州／綜合報導

美國阿拉巴馬州25歲女子羅素（Carlethia Nichole Russell）13日晚間開車行經州際公路時，看見一位年約3歲的孩童獨自走在路邊，趕緊下車關心並打電話報警，不料她報警後就離奇失蹤，所幸她15日深夜自行回家，不過精神上似乎受到不小的驚嚇，至於她失蹤期間究竟遭遇了什麼，待警方調查釐清。

根據CNN報導，羅素13日晚間9時許下班開車回家，途中行經州際公路時，看見一位年約3至4歲的孩子獨自走在路邊，趕緊停車關心孩子的情況，並打電話報警。詭異的是，警方趕到現場時，現場只剩下羅素的車子，附近完全找不到羅素與孩子的蹤跡。

警方透露，員警趕到時，羅素的車子引擎依然在運轉，錢包等物品仍留在車內，車外地面上則散落著羅素的手機、帽子與假髮。羅素的家人則透露，羅素失蹤前曾打電話回家，電話中有聽見羅素詢問孩子「還好嗎」，不料下一秒卻突然傳出羅素的尖叫聲，接著電話就陷入了沉默。

▲▼驚見幼童獨自走公路 美妙齡女急下車關切竟人間蒸發。（圖／翻攝自Hoover Police Department）

▲羅素失蹤2天後，於15日深夜平安回到住家，但精神上似乎受到不小的驚嚇。（圖／翻攝自Hoover Police Department）

事件發生後，外界質疑有不肖份子利用孩子當誘餌，以此綁架路過的熱心人士，針對這個說法警方拒絕回應，只表示不會放棄任何可能的線索。羅素失蹤後，警方與她的家人分別祭出懸賞，賞金總額一度高達5萬美金（約新台幣154萬元），所幸羅素15日深夜10點45分已平安返回家中。

胡佛（Hoover）警方表示，羅素是自行回到胡佛住家，精神上似乎受到不小的驚嚇，經救護人員評估後送往醫院治療。警方暫時還未詢問羅素，失蹤期間究竟遭遇了什麼，詳細情況仍待調查。

胡佛警局局長德爾齊斯（Nicholas Derzis）表示，現在最重要的是，給予羅素與她的家人一些整理心情的時間，「對羅素一家人來說，這是一次災難般的經歷，當我們覺得時候到了，就會嘗試與卡莉交談，了解事件的真相」。

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