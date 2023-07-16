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住家雜物多電源線短路引火　小心電氣火災！

▲台南市消防局呼籲民眾注意居家電氣防火，以免引火釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局呼籲民眾注意居家電氣防火，以免引火釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著科技進步，家電用品推陳出新，民眾除了居家內用電產品多樣化外，更有許多電器為了方便攜帶使用而內置電池，在體積考量下，鋰電池相關產品普遍使用，經常發生電器產品或電源線引起火災，豈能不小心謹慎。

2023年6月底，於台南市安南區發生一起住家火災，消防局119受理報案，指安南區城北路有民宅發生火災，請派消防車來滅火，現場是2樓建築物，有濃煙竄出，消防局受理後陸續派遣6個消防分隊前往滅火搶救，到達時發現1樓竄出大量黑色濃煙，大隊長立即指揮所屬進行滅火搶救、入室搜索及侷限火勢，經過一段時間滅火搶救，火勢順利撲滅，並無延燒鄰屋及無人員受傷。

▲台南市消防局呼籲民眾注意居家電氣防火，以免引火釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局火災調查發現起火原因與｢電氣｣不良或故障引燃屋內雜物有所關聯，為避免該類似「電氣因素」火災持續發生，消防局建議可透過以下措施來防範「電氣因素｣火災，使民眾享受各項先進「電氣」產品之便利，並能避免造成火災事故：
（一）延長線在生活使用上雖然便利，但如用電習慣不佳，造成延長線過負載、積汙導電等皆可能肇使火災發生，建議民眾如電器不使用時，請將電源插頭拔除。

（二）室內配線在電氣產品日新月異下，老舊建築物如未對室內配線進行更換，且無熔絲開關如未能正常作動保護時，在居家電器用品日益增加情形下，極易對室內配線產生額外負擔，造成火災疑慮，因此建議民眾如配線長年未更換情形下應請專業水電師傅進行線路重整以及計算用電情形，必要時一併更新。

▲台南市消防局呼籲民眾注意居家電氣防火，以免引火釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

（三）電器產品中冷氣機、電冰箱皆為長年接通電源之電器，尤其冷氣機在天氣日漸炎熱時以及雨季過後或長時間停機後使用，常容易在使用之初產生異常情形，建議民眾長時間不使用時，就將冷氣機插頭或電源開關關閉。當開始使用時，注意是否有異常或聲響。

（四）冰箱附近切勿堆積雜物，建議民眾應保留適當空間與注意散熱及插頭是否有蓄積棉絮、灰塵等，平時注意冰箱是否出現異常（不冷或壓縮機出現異常聲音等），發生時，建議即時檢修或更換。

（五）屋內不要放置堆積大量易燃雜物，要經常整理住家環境，以免電器產品或電源線發生異常時而引燃周邊雜物，造成火災。

▲台南市消防局呼籲民眾注意居家電氣防火，以免引火釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市長黃偉哲呼籲市民朋友，遵守電氣：｢用電不超過負載｣、｢電線不綑綁折損｣、｢插頭不潮濕污損｣、｢電源插座不常插｣、｢電器旁不放物品｣及｢不使用沒安全標章的電器｣之5不1沒有原則，以降低因「電氣」使用所造成之災害。

消防局李明峯局長提醒民眾，除點檢居家「電氣」設備（包括電器產品使用）防範「電氣因素」火災外，住宅場所或未設置火警自動警報設備場所，請裝設住宅用火災警報器，以及早獲知火災發生並發生警報聲響，提醒區內人員進行初期滅火或選擇避難逃生。

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