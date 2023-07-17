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湖南首例！　允未婚媽媽領生育津貼引發熱議

▲▼南韓去年的總和生育率跌到只剩0.78名，創下歷年來新低。（圖／CFP）

▲湖南株洲醫保局日前宣布，沒有結婚證和准生證的未婚媽媽可以領取生育津貼。（圖／CFP）

實習記者高語璠／綜合報導

湖南株洲醫保局日前宣布，沒有結婚證和准生證的未婚媽媽，也可以領取生育津貼，成為全省首例。此事引發網友熱議，有些網友表示，新政策對於一些無奈狀況下懷孕生子的女性，多一份保障，但也有人認為此舉有鼓勵未婚生子之嫌疑。

據《新湖南》報導，在此之前，株洲市參保人申領生育津貼是必須提供結婚證和准生證。申請到生育津貼的株洲未婚媽媽表示，能和其他媽媽一樣正常申領生育津貼，這對單身媽媽來說不僅意味著經濟補貼的增加，也意外著女性的生育權、每一位媽媽和孩子的合法權益得到進一步保障。

報導提到，為促進人口長期均衡發展，支持三孩政策落實落地，做好職工生育津貼待遇保障，株洲市醫療保障局貫徹落實《中共中央、國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》、《關於做好生育保險待遇核定與支付跨省通辦工作的通知》等文件精神，進一步簡化優化經辦服務。

株洲市醫保局於12日，向全市各縣市區醫保部門下發《關於進一步規範生育保險待遇申領材料的通知》，明確規定株洲生育保險待遇申領材料不再需要結婚證和准生證，並要求自通知下發之日起施行，確保全市參保人能夠及時享受最新的生育優惠政策。

株洲市醫保中心職工醫保科科長丁藶萱對新政策解釋，目前女性職工正常生育申領生育津貼只需要提交生育津貼申領表、出生醫學證明和診斷證明書或出院記錄原件，就可以申領到位。而男性職工領取一次性生育補助金待遇在提供以上材料的同時，還需要提供生育分娩住院發票原件。對於女性職工終止妊娠申領生育津貼的，只需要提供生育津貼申領表和終止妊娠病例資料、B超檢查單。

株洲市醫保中心主任袁俊偉表示，新政策有利於釋放更廣泛群體的生育意願，體現生育保障制度的初衷，也能展現出社會文明的溫度，釋放出建設生育友好型社會的善意與溫暖。

湖南株洲這一宣布引發網友討論，有些網友認為，新政策對於一些無奈狀況下懷孕生子的女性，多一份保障，但也有網友認為此舉有鼓勵未婚生子之嫌疑。

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