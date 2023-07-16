直擊／民進黨全代會加嚴「排黑」　黃承國現身了

▲黃承國今天下午出席民進黨全代會，坐在縣市首長們後方。（圖／翻攝自民進黨YouTube直播）

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨全國黨員代表大會今（16日）登場，根據議程規劃，會中將提請修正內規「公職人員提名條例」第六條，禁止黑金槍毒參選。值得注意的是，曾遭感訓的英系中常委黃承國也以黨代表身份出席，坐在台下參與開幕式活動；而民進黨總統參選人賴清德競總總幹事潘孟安稍早針對修改內規強調，不會為人量身定做，也不會因人廢言。

根據民進黨規劃，在今天全代會開幕式後，將進行閉門會議，會中，黨秘書長許立明將進行黨務工作報告，也會陸續處理「2022年度決算書表」、提請通過聘任廉政委員會委員、提請修正「公職人員提名條例」第六條等案。而被視為「排黑」關鍵人物的黃承國也出席全代會，並未穿著今年選戰的代表服飾棒球外套，而是身著白色襯衫，神情相當嚴肅。

對此，潘孟安會前接受媒體聯訪時，媒體關注，全代會今天將處理內規「公職人員提名條例」第六條修正草案，涉及黑金槍毒不能參選條款，是否擔心引起一些人的不滿？潘說，民進黨自有遊戲規則，從過去中常會、中執會所通過的條例，甚至黨公職相關選舉辦法裡面，都有提名規定，只是符合人民期待，再加上去年行政院前院長蘇貞昌內閣送入立法院審議的《選罷法》，這都是目前的進度，不會為人量身定做，也不會因人廢言。

行政院副院長鄭文燦也說，民進黨的排黑條款已經在中執會通過，這一次的立委選舉提名，已經用這樣的門檻來篩選，因此，按照規定需要經過全代會通過，全代會是黨的最高權力機關，要循程序處理。